Leroy Sane için çağrı: 'Ocakta gitsin!'

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçın ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman yıldız, Barcelona maçında sonradan oyuna dahil oldu ve isteksiz görüntüsüyle taraftarın tepkisini çekti.
LEROY SANE'YE BÜYÜK TEPKİ
A Spor'da Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, Sane ile ilgili ağır eleştirilerde bulundu.
Tüzemen, "Basın toplantısında keşke, "Sane neden bu halde?" diye sorulsaydı. Jürgen Klopp'un 44 kişilik kadro planlamasında yok." diye konuştu.
Sane ile ilgili sözlerine devam eden ve 30 yaşındaki futbolcunun maç öncesi ısınmada da tek başına çalıştığını ve isteksiz olduğunu söyleyen Levent Tüzemen, "Leroy Sane'nin oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında golü yok. 12 milyon euro alıyor! Ben bunun için aldım. Leroy Sane'yi aldım diye takla atanlar, eser ortada ya! Demek ki yanlış yapmışsınız, o zaman transferden elinizi çekin! Sporting Lizbon maçında kaçırdığı gol kalitesini ve klasına yakışmadı. Bırakmış işi ya! Ne için aldınız bu adamı? Şampiyonlar Ligi'ne katkı yapsın diye almadınız mı?" dedi.
"OCAKTA GİTSİN DİYECEKSİNİZ"
"9 milyon euro ücret, her sezon için 3 milyon euro sadakat primi var." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından Levent Tüzemen, ""Sadakatli mi bu adam? Sadakat gösteriyor mu Galatasaray'a? Bir de prim veriyorsunuz! Sayın başkan, bir takım eleştirilerden alınıyorsunuz ama bu Leroy Sane skandaldır ya! Çağıracaksınız menajerini, ocakta gitsin diyeceksiniz!" diye konuştu.
BU SEZON SKORA KATKISI YOK
Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Leroy Sane, henüz skora katkı sağlayamadı.
LEROY SANE'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP, TIKLAYINIZ
LEROY SANE'YE BÜYÜK TEPKİ
A Spor'da Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, Sane ile ilgili ağır eleştirilerde bulundu.
Tüzemen, "Basın toplantısında keşke, "Sane neden bu halde?" diye sorulsaydı. Jürgen Klopp'un 44 kişilik kadro planlamasında yok." diye konuştu.
Sane ile ilgili sözlerine devam eden ve 30 yaşındaki futbolcunun maç öncesi ısınmada da tek başına çalıştığını ve isteksiz olduğunu söyleyen Levent Tüzemen, "Leroy Sane'nin oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında golü yok. 12 milyon euro alıyor! Ben bunun için aldım. Leroy Sane'yi aldım diye takla atanlar, eser ortada ya! Demek ki yanlış yapmışsınız, o zaman transferden elinizi çekin! Sporting Lizbon maçında kaçırdığı gol kalitesini ve klasına yakışmadı. Bırakmış işi ya! Ne için aldınız bu adamı? Şampiyonlar Ligi'ne katkı yapsın diye almadınız mı?" dedi.
"OCAKTA GİTSİN DİYECEKSİNİZ"
"9 milyon euro ücret, her sezon için 3 milyon euro sadakat primi var." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından Levent Tüzemen, ""Sadakatli mi bu adam? Sadakat gösteriyor mu Galatasaray'a? Bir de prim veriyorsunuz! Sayın başkan, bir takım eleştirilerden alınıyorsunuz ama bu Leroy Sane skandaldır ya! Çağıracaksınız menajerini, ocakta gitsin diyeceksiniz!" diye konuştu.
BU SEZON SKORA KATKISI YOK
Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Leroy Sane, henüz skora katkı sağlayamadı.
LEROY SANE'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP, TIKLAYINIZ