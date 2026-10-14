Feyenoord, Como'ya 'hoş geldin' dedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Feyenoord ile Como karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Feyenoord 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Como, 18. dakikada Assane Diao ile öne geçti. Feyenoord, bu gole 20. dakikada Gjvai Zechiel ile hızlı bir cevap verdi.
Como'nun golcüsü Anastasios Douvikas, 90+3'te maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord, puanını 3'e yükseltti, Como ise 3 puanda kaldı.
Feyenoord gelecek hafta Real Betis deplasmanına gidecek. Como ise evinde Manchester United'ı ağırlayacak.
Hollanda ekibi 52. dakikada Anis Hadj Moussa ile öne geçti. Robert Sanchez, 81. dakikada topu kendi ağlarına göndererek farkı ikiye çıkardı.
⚽ 18' Assane Diao ⚽ 20' Gjivai Zechiel 🔥 Feyenoord - Como maçı çok hızlı başladı! https://t.co/OSg1Ln7zuZ
— Sporx (@sporx) October 14, 2026
Como'nun golcüsü Anastasios Douvikas, 90+3'te maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord, puanını 3'e yükseltti, Como ise 3 puanda kaldı.
Feyenoord gelecek hafta Real Betis deplasmanına gidecek. Como ise evinde Manchester United'ı ağırlayacak.