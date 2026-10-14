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Anadolu Efes'te işler yolunda gitmiyor!

EuroLeague'in beşinci haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, konuk ettiği Bayern Münih'e 101-93 yenildi ve üst üste 3, toplamda ise 4. mağlubiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 22:42 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 23:09
Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes'te işler yolunda gitmiyor!
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EuroLeague'in beşinci haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede temsilcimiz 101-83 yenildi.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, organizasyonda üst üste 3, toplamda ise 4 . mağlubiyetini aldı.

Bu sezon EuroLeague'de 2. galibiyetini alan Bayern Münih ise 3 maç sonra ilk kez kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İki takımın da dış atışlarda etkili olduğu ilk periyot, Bayern Münih'in 26-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Almanya temsilcisi, organize hücumlardan üst üste bulduğu basketlerle 13. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 26-35. Anadolu Efes'in farkı 5'e indirmesine rağmen yapılan basit hataları iyi değerlendirerek son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Bayern Münih, soyunma odasına 54-46 önde gitti.

Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Bayern Münih, 13. dakikanın başında 15 sayılık üstünlük yakaladı: 46-61. Mücadeleyi bırakmayan Anadolu Efes, pota altından ve serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle 29. dakikada farkı 5'e çekti: 68-73. Almanya ekibi, son çeyreğe 75-68 üstün girdi.

Dördüncü ve son periyotta 13 sayılık üstünlük yakalayan Bayern Münih karşısında Anadolu Efes, bitime 3 dakika kala farkı 5'e indirdi. Kalan bölümde yeniden kontrolü ele alan Almanya temsilcisi, maçı 101-93 kazandı.

Öte yandan karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı.

Anadolu Efes Kulübü ve Anadolu Sağlık Merkezinin işbirliğiyle 13. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi oyuncu Cemre Baysel oldu. Baysel, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Arturas Sukys (Litvanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Payne 18, Strazel 15, Malcolm 13, Saric 21, Fernando 10, Loyd 10, Dozier, Jones 2, Yusta 2, Ercan Osmani, Russell 2

Bayern Münih: Baldwin 5, Beauchamp 8, Obst 20, Wiley 7, Thiemann 6, Norris 9, Washington 21, Voigtmann 3, Jessup 3, Lucic 6, Da Silva 4, Jokubaitis 9

1. Periyot: 22-26

Devre: 46-54

3. Periyot: 68-75

Diskalifiyeler: 38.45 Payne, 39.37 Strazel (Anadolu Efes)

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