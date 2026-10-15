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Infantino'dan Dünya Kupası özrü!

FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikri nedeniyle özür diledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 20:39 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 20:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Infantino'dan Dünya Kupası özrü!
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbol kamuoyunun tepki gösterdiği Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi nedeniyle özür diledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Konseyi'nde açıklamada bulunan Infantino, "Öncelikle 'FIFA Forward Enterprise' projesiyle ilgili iletişim ve istişare sürecinde yaptığımız ve birtakım sonuçlar doğuran hatalar için özür dilerim. Ancak şunu unutmamak gerekir ki bu bir öneriydi, kesinleşmiş bir karar değildi. Asıl amaç, mevcut kaynaklardan faydalanmak yerine FIFA'nın üye federasyonlarımıza daha fazla yatırım yapabilmesini sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Infantino'ya tepki gösteren isimlerden İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt ise konseyde pek çok sorunun yanıtsız kaldığını vurgulayarak, "Bence söz konusu sorulara yanıt vermesi gerekiyor eğer şimdi bu soruları yanıtlamazsa FIFA başkanı olmaya uygun değildir." diye konuştu.

UEFA başta olmak üzere birçok konfederasyon, lig yönetimi ve futbol dünyasının önde gelen isimleri, Infantino'nun temmuz ayında gündeme gelen söz konusu önerisini eleştirerek FIFA yönetimine istifa çağrısında bulunmuştu.

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