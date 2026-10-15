Boston Celtics pivotu Mitchell Robinson, Joe Mazzulla'nın kendisini sürekli zorlamasından memnun olduğunu belirterek yeni takımında hücumun daha fazla parçası haline geldiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE New York Knicks'ten Boston Celtics'e geçen Mitchell Robinson, başantrenör Joe Mazzulla'nın talepkâr yaklaşımını benimsediğini açıkladı.
Robinson, Mazzulla hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bana hiç rahat vermiyor. Benim de buna ihtiyacım var."
28 yaşındaki pivot, Mazzulla'nın özellikle koşu temposu, perdeleme kalitesi ve ikili oyunlardaki uygulamaları konusunda kendisini uyardığını söyledi:
"Depar atmamak, iyi perde yapmamak, savunmacının perdenin altından geçmesine izin vermek..."
Robinson, doğrudan yapılan eleştirileri kişisel algılamadığını ve bunlardan yararlanmaya çalıştığını vurguladı:
"Buna alınmıyorum. Söylediklerini benimsiyor ve gerekli düzeltmeleri yapıyorum."
2026 yazında Celtics ile üç yıllığına 47,4 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Robinson'ın, Neemias Queta ile birlikte takımın uzun rotasyonunda önemli sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.
Boston, Jaylen Brown'ın Philadelphia'ya takas edilmesi ve Paul George'un gelişiyle yeni bir döneme giriyor.
Robinson, Charlotte karşısında 17 dakikada 12 sayı, 7 ribaund ve 3 blok kaydetti. Tecrübeli pivot, kullandığı beş saha içi atışının tamamında isabet buldu.
Yeni takımında hücumdaki rolünün New York'takinden daha kapsamlı olduğunu belirten Robinson, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hücumda çok fazla aksiyonun içindeyim.
Orada genellikle bir perde yapıp potaya devriliyordum, sonra diğer tarafa geçiyor ve belki yeniden oyuna dahil oluyordum. Burada ise neredeyse her aksiyonun içindeyim."
Robinson, artık yalnızca klasik ikili oyunlarda değil, takım arkadaşlarını dışarıya veya şut pozisyonuna çıkarmak için yapılan farklı topsuz perdelemelerde de görev aldığını anlattı.
Hücumda daha fazla sorumluluk almaktan hoşlanıp hoşlanmadığı sorulan pivot, şu yanıtı verdi:
"Evet. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum ve bunun benim lehime olduğunu düşünüyorum."
Robinson, bu rolün Boston'ın guardlarıyla uyum geliştirmesini ve perdelemelerde onların tercihlerini öğrenmesini gerektirdiğini belirtti.
Bu süreçte iletişimin önemine dikkat çeken tecrübeli oyuncu, şunları söyledi:
"Çok iyi gidiyor. Konuşuyoruz, onların neleri sevdiğini öğreniyorum, onlar da benim neleri sevdiğimi görüyor. Temelde çok fazla iletişim kuruyoruz."
Robinson ayrıca Payton Pritchard'ın hızını, top kontrolünü ve oyun bilgisini övdü. Takım arkadaşlarının perdeleri nasıl kullanmak istediğini öğrenmenin hücumun daha akıcı işlemesine yardımcı olacağını belirtti.
Queta ile birlikte oynama ihtimalini de değerlendiren Robinson, iki uzunun aynı anda sahada olduğu bölümde yakaladıkları uyumdan memnun olduğunu söyledi.
Boston, ikinci çeyreğin başında Robinson ve Queta'nın birlikte oynadığı bölümde 12-3'lük üstünlük kurdu.
Robinson, Queta hakkında şu ifadeleri kullandı:
"İkimiz de yetenekli oyuncularız. Onun topu yere vurabilmesi de önemli. Çok akıllı bir oyuncu."
İkilinin geliştirmesi gereken noktalar olduğunu kabul eden Robinson, buna rağmen birlikte etkili olabileceklerine inandığını belirtti:
"Düzeltmemiz gereken birçok şey var ama oldukça iyi olacağımızı düşünüyorum."
Yıllarca perdeleme, potaya devrilme ve oyunun daha az dikkat çeken görevlerine yoğunlaşan Robinson, Boston'da bu emeğinin hücumda daha fazla fırsatla karşılık bulduğunu hissettiğini söyledi:
"Harika hissettiriyor. Sanki bütün o görünmeyen işleri yaptığım için bana değer veriyorlar.
Bu işleri ne kadar çok yaparsam hücumda da o kadar fazla fırsat buluyorum. Yani ikisi birbirini tamamlıyor."
Robinson, Mazzulla hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bana hiç rahat vermiyor. Benim de buna ihtiyacım var."
28 yaşındaki pivot, Mazzulla'nın özellikle koşu temposu, perdeleme kalitesi ve ikili oyunlardaki uygulamaları konusunda kendisini uyardığını söyledi:
"Depar atmamak, iyi perde yapmamak, savunmacının perdenin altından geçmesine izin vermek..."
Robinson, doğrudan yapılan eleştirileri kişisel algılamadığını ve bunlardan yararlanmaya çalıştığını vurguladı:
"Buna alınmıyorum. Söylediklerini benimsiyor ve gerekli düzeltmeleri yapıyorum."
2026 yazında Celtics ile üç yıllığına 47,4 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Robinson'ın, Neemias Queta ile birlikte takımın uzun rotasyonunda önemli sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.
Boston, Jaylen Brown'ın Philadelphia'ya takas edilmesi ve Paul George'un gelişiyle yeni bir döneme giriyor.
Robinson, Charlotte karşısında 17 dakikada 12 sayı, 7 ribaund ve 3 blok kaydetti. Tecrübeli pivot, kullandığı beş saha içi atışının tamamında isabet buldu.
Yeni takımında hücumdaki rolünün New York'takinden daha kapsamlı olduğunu belirten Robinson, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hücumda çok fazla aksiyonun içindeyim.
Orada genellikle bir perde yapıp potaya devriliyordum, sonra diğer tarafa geçiyor ve belki yeniden oyuna dahil oluyordum. Burada ise neredeyse her aksiyonun içindeyim."
Robinson, artık yalnızca klasik ikili oyunlarda değil, takım arkadaşlarını dışarıya veya şut pozisyonuna çıkarmak için yapılan farklı topsuz perdelemelerde de görev aldığını anlattı.
Hücumda daha fazla sorumluluk almaktan hoşlanıp hoşlanmadığı sorulan pivot, şu yanıtı verdi:
"Evet. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum ve bunun benim lehime olduğunu düşünüyorum."
Robinson, bu rolün Boston'ın guardlarıyla uyum geliştirmesini ve perdelemelerde onların tercihlerini öğrenmesini gerektirdiğini belirtti.
Bu süreçte iletişimin önemine dikkat çeken tecrübeli oyuncu, şunları söyledi:
"Çok iyi gidiyor. Konuşuyoruz, onların neleri sevdiğini öğreniyorum, onlar da benim neleri sevdiğimi görüyor. Temelde çok fazla iletişim kuruyoruz."
Robinson ayrıca Payton Pritchard'ın hızını, top kontrolünü ve oyun bilgisini övdü. Takım arkadaşlarının perdeleri nasıl kullanmak istediğini öğrenmenin hücumun daha akıcı işlemesine yardımcı olacağını belirtti.
Queta ile birlikte oynama ihtimalini de değerlendiren Robinson, iki uzunun aynı anda sahada olduğu bölümde yakaladıkları uyumdan memnun olduğunu söyledi.
Boston, ikinci çeyreğin başında Robinson ve Queta'nın birlikte oynadığı bölümde 12-3'lük üstünlük kurdu.
Robinson, Queta hakkında şu ifadeleri kullandı:
"İkimiz de yetenekli oyuncularız. Onun topu yere vurabilmesi de önemli. Çok akıllı bir oyuncu."
İkilinin geliştirmesi gereken noktalar olduğunu kabul eden Robinson, buna rağmen birlikte etkili olabileceklerine inandığını belirtti:
"Düzeltmemiz gereken birçok şey var ama oldukça iyi olacağımızı düşünüyorum."
Yıllarca perdeleme, potaya devrilme ve oyunun daha az dikkat çeken görevlerine yoğunlaşan Robinson, Boston'da bu emeğinin hücumda daha fazla fırsatla karşılık bulduğunu hissettiğini söyledi:
"Harika hissettiriyor. Sanki bütün o görünmeyen işleri yaptığım için bana değer veriyorlar.
Bu işleri ne kadar çok yaparsam hücumda da o kadar fazla fırsat buluyorum. Yani ikisi birbirini tamamlıyor."