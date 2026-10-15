Vincenzo Italiano'dan Salih Özcan yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan teknik adam, "İki takım da iyi baskı yapan takımlar. Bugünkü maçta çok fazla ikili mücadele göreceğiz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor, çok fazla koşmalıyız. Toplu ve topsuz birebirlerde çok iyi olmamız gerekiyor. Topsuz oyunda dikkatli olmamız, toplu oyunda ise kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Bence bunlar bugün önemli olacak. Zor bir maç olacak, çok dikkatli olmamız gereken bir maç bizi bekliyor." dedi.
Italiano, sezon başında bu yana tüm maçlarda oynayan Salih Özcan'ın Hoffenheim maçında yedek kalmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bu teknik ya da taktik bir durum değil. Ndidi'yi de işin içine katmamız gerekiyor, dakika almayı hak ediyor. O yüzden süre verdim. Salih de bu sezon çok fazla maç oynadı ve önümüzde de çok maç var. O yüzden Ndidi'ye forma verdim. Ndidi yüksek seviye, iyi bir oyuncu. Bugün de süre alması gerekiyor. İyi işler yapacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.
Italiano, sezon başında bu yana tüm maçlarda oynayan Salih Özcan'ın Hoffenheim maçında yedek kalmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bu teknik ya da taktik bir durum değil. Ndidi'yi de işin içine katmamız gerekiyor, dakika almayı hak ediyor. O yüzden süre verdim. Salih de bu sezon çok fazla maç oynadı ve önümüzde de çok maç var. O yüzden Ndidi'ye forma verdim. Ndidi yüksek seviye, iyi bir oyuncu. Bugün de süre alması gerekiyor. İyi işler yapacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.