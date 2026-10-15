Süper Lig'de eylül ayının en iyisi Muhammed Salah

Trendyol Süper Lig'de eylül ayının en iyi oyuncusu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'in resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, eylül ayının MVP'si oldu.
SALAH'IN EYLÜL AYI PERFORMANSI
Mısırlı süper star, Eylül ayında 3 Süper Lig maçına çıktı. Salah, 3 maçta 4 gol, 2 asist kaydetti. Trabzonspor bu maçlarda 2 galibiyet alırken 1 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
GALATASARAY MAÇINDA HAT-TRICK YAPTI
Salah, Galatasaray maçındaki performansıyla beğeni topladı. Mısırlı yıldız, Sarı-Kırmızılılar'ı 4-0 yendikleri karşılaşmada hat-trick yaptı, 1 de asist kaydetti.
SALAH'IN EYLÜL AYI PERFORMANSI
Mısırlı süper star, Eylül ayında 3 Süper Lig maçına çıktı. Salah, 3 maçta 4 gol, 2 asist kaydetti. Trabzonspor bu maçlarda 2 galibiyet alırken 1 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
GALATASARAY MAÇINDA HAT-TRICK YAPTI
Salah, Galatasaray maçındaki performansıyla beğeni topladı. Mısırlı yıldız, Sarı-Kırmızılılar'ı 4-0 yendikleri karşılaşmada hat-trick yaptı, 1 de asist kaydetti.