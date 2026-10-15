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Jordan Henderson, Premier Lig'de haftanın oyuncusu seçildi!

Chelsea'nin 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Jordan Henderson, Bournemouth karşısında 2 gol ve 1 asistlik performansıyla Premier Lig'de 6. haftanın oyuncusu ödülünü kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 19:09 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 19:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jordan Henderson, Premier Lig'de haftanın oyuncusu seçildi!
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İngiltere Premier Lig'de 6. haftanın en iyi oyuncusu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chelsea'nin deneyimli futbolcusu Jordan Henderson, taraftarların oylarının yüzde 53'ünü alarak haftanın oyuncusu seçildi.

Chelsea'nin Bournemouth'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada yıldızlaşan 36 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

3 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Stamford Bridge'deki ilk maçına çıkan Henderson, mücadelenin 2. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. İngiliz orta saha, yalnızca bir dakika sonra Morgan Rogers'ın golünde asist yaptı. Deneyimli futbolcu, ilerleyen dakikalarda frikikten bir gol daha atarak performansını taçlandırdı.

Bu performansıyla Henderson, Premier Lig'de bir maçta 3 gole doğrudan katkı sağlayan en yaşlı Chelsea oyuncusu oldu. Ayrıca Nisan 2022'de Manchester United formasıyla Norwich City karşısında 2 gol ve 1 asist üreten Cristiano Ronaldo'dan bu yana ligde bu başarıya ulaşan en yaşlı futbolcu unvanını da elde etti.

CHELSEA'DE İKİNCİ ÖDÜL

Chelsea'de sezonun ilk haftasında Cole Palmer da Premier Lig'de haftanın oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Henderson'ın 6. haftadaki başarısıyla birlikte Londra ekibinden bu sezon ödülü kazanan futbolcu sayısı ikiye yükseldi.

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