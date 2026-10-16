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Hyeon-Gyu Oh: "Bugün gerçekten çılgın bir maçtı!"

Beşiktaş'ın Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta iki gol atan Hyeon-Gyu Oh, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Güney Koreli futbolcu, taraftarlara teşekkür ederken teknik direktörü ve taraftarların kendisine güvenmesi halinde savaşmaya devam edeceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 00:04 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 00:05
Haber: Sporx.com
Hyeon-Gyu Oh: 'Bugün gerçekten çılgın bir maçtı!'
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla lig aşamasında ikide iki yaparak 6 puana ulaştı.

Beşiktaş'ın galibiyetinde iki golle önemli rol oynayan Hyeon-Gyu Oh, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİ SAHAMIZDA GİBİ HİSSETTİM"

Mücadelenin oldukça çekişmeli geçtiğini belirten Oh, taraftar desteğine dikkat çekti.

Güney Koreli futbolcu, "Bugün gerçekten çılgın bir maçtı! Deplasmanda olmamıza rağmen kendi sahamızda gibi hissettim. Taraftarımıza teşekkür ederim, minnettarım onlara." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞACAĞIM VE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Oh, rakibin agresif oyununa karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.
Oh, "Bugün rakibimiz çok agresifti, agresif mücadele ettiler. İlk 11'de başladım ve onlardan daha güçlü olmam gerekiyordu. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Hocam ve taraftar bana güvendiği sürece savaşacağım ve elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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