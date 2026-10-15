UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Lyon, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Lyon, maçı 3-2'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız ekibi Lyon, 8. dakikada Corentin Tolisso ile 1-0 öne geçti. Lyon, 45. dakikada Ernest Nuamah'ın golüyle devreye 2-0 ile gitti.
Crystal Palace, Yeremi Pino ile 50. dakikada durumu 2-1 yaptı. Lyon, 76. dakikada Pavel Sulc ile durumu farkı yeniden 2'ye yükseltti ve durum 3-1'e geldi. Crystal Palace'ta Daichi Kamada, 81. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 haftada 6 puana ulaştı. Crystal Palace, 3 puanda kaldı.
PALACE, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINA ÇIKACAK
Lyon, bir sonraki maç haftasında Hoffenheim deplasmanına gidecek. Crystal Palace, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.
Crystal Palace, Yeremi Pino ile 50. dakikada durumu 2-1 yaptı. Lyon, 76. dakikada Pavel Sulc ile durumu farkı yeniden 2'ye yükseltti ve durum 3-1'e geldi. Crystal Palace'ta Daichi Kamada, 81. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 haftada 6 puana ulaştı. Crystal Palace, 3 puanda kaldı.
PALACE, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINA ÇIKACAK
Lyon, bir sonraki maç haftasında Hoffenheim deplasmanına gidecek. Crystal Palace, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.