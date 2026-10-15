Graeme Souness'tan Barcelona itirafı!

Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Türkiye Kupası'nı kazanan Graeme Souness, futbolculuk kariyerinde Barcelona'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liverpool formasıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandıktan birkaç hafta sonra 1984 yılında 650 bin sterlin karşılığında Sampdoria'ya transfer olan Souness, o dönemde Barcelona'nın da kendisini kadrosuna katmak istediğini belirtti.
BBC İskoçya'ya konuşan 73 yaşındaki eski futbolcu, Katalan ekibinin sunduğu sözleşme şartlarını yeterli bulmadığını ifade etti.
BARCELONA'NIN TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ?
Barcelona'nın kendisine iki yıllık sözleşme önerdiğini belirten Souness, yaşını da göz önünde bulundurarak üç yıllık kontratta ısrar ettiğini söyledi.
İskoç futbolcu, kararını şu sözlerle anlattı:
"Barcelona bana 2 yıllık sözleşme teklif etti ancak ben 3 yıl istiyordum. Yaşımı da düşünerek üçüncü yılı garanti altına almak istedim ve teklifi reddettim."
İTALYA'YI TERCİH ETTİ
O dönemde İtalya'nın dünyanın en iyi futbolcularının tercih ettiği lig olduğunu vurgulayan Souness, Sampdoria'ya transfer olma kararında kulübün yapılanmasının da etkili olduğunu dile getirdi.
Souness, "İtalya gidilecek yerdi. Dünyanın en iyi oyuncuları oraya gidiyordu. İtalya'dan başka kulüpler de benimle ilgileniyordu ancak Sampdoria genç bir takım kuruyordu ve deneyimli bir oyuncu istiyordu. Böylece oraya gittim." ifadelerini kullandı.
Sampdoria'da iki sezon geçiren Souness, İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra 1986 yılında Rangers'a oyuncu-teknik direktör olarak transfer oldu.
GALATASARAY'DA KUPA KAZANDI
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen Souness, 1995-1996 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırdı. Sarı-kırmızılı ekiple Türkiye Kupası'nı kazanan İskoç teknik adam, Türk futbolunda da iz bıraktı.
Souness, 2006 yılından bu yana teknik direktörlük yapmıyor.
BBC İskoçya'ya konuşan 73 yaşındaki eski futbolcu, Katalan ekibinin sunduğu sözleşme şartlarını yeterli bulmadığını ifade etti.
BARCELONA'NIN TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ?
Barcelona'nın kendisine iki yıllık sözleşme önerdiğini belirten Souness, yaşını da göz önünde bulundurarak üç yıllık kontratta ısrar ettiğini söyledi.
İskoç futbolcu, kararını şu sözlerle anlattı:
"Barcelona bana 2 yıllık sözleşme teklif etti ancak ben 3 yıl istiyordum. Yaşımı da düşünerek üçüncü yılı garanti altına almak istedim ve teklifi reddettim."
İTALYA'YI TERCİH ETTİ
O dönemde İtalya'nın dünyanın en iyi futbolcularının tercih ettiği lig olduğunu vurgulayan Souness, Sampdoria'ya transfer olma kararında kulübün yapılanmasının da etkili olduğunu dile getirdi.
Souness, "İtalya gidilecek yerdi. Dünyanın en iyi oyuncuları oraya gidiyordu. İtalya'dan başka kulüpler de benimle ilgileniyordu ancak Sampdoria genç bir takım kuruyordu ve deneyimli bir oyuncu istiyordu. Böylece oraya gittim." ifadelerini kullandı.
Sampdoria'da iki sezon geçiren Souness, İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra 1986 yılında Rangers'a oyuncu-teknik direktör olarak transfer oldu.
GALATASARAY'DA KUPA KAZANDI
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen Souness, 1995-1996 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırdı. Sarı-kırmızılı ekiple Türkiye Kupası'nı kazanan İskoç teknik adam, Türk futbolunda da iz bıraktı.
Souness, 2006 yılından bu yana teknik direktörlük yapmıyor.