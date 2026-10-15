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Graeme Souness'tan Barcelona itirafı!

Galatasaray'ı 1995-1996 sezonunda çalıştıran Graeme Souness, 1984 yılında Barcelona'dan gelen transfer teklifini neden reddettiğini açıkladı. İskoç futbolcu, Katalan ekibinden 3 yıllık sözleşme istediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 17:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Graeme Souness'tan Barcelona itirafı!
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Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Türkiye Kupası'nı kazanan Graeme Souness, futbolculuk kariyerinde Barcelona'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liverpool formasıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandıktan birkaç hafta sonra 1984 yılında 650 bin sterlin karşılığında Sampdoria'ya transfer olan Souness, o dönemde Barcelona'nın da kendisini kadrosuna katmak istediğini belirtti.

BBC İskoçya'ya konuşan 73 yaşındaki eski futbolcu, Katalan ekibinin sunduğu sözleşme şartlarını yeterli bulmadığını ifade etti.

BARCELONA'NIN TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ?

Barcelona'nın kendisine iki yıllık sözleşme önerdiğini belirten Souness, yaşını da göz önünde bulundurarak üç yıllık kontratta ısrar ettiğini söyledi.

İskoç futbolcu, kararını şu sözlerle anlattı:

"Barcelona bana 2 yıllık sözleşme teklif etti ancak ben 3 yıl istiyordum. Yaşımı da düşünerek üçüncü yılı garanti altına almak istedim ve teklifi reddettim."

İTALYA'YI TERCİH ETTİ

O dönemde İtalya'nın dünyanın en iyi futbolcularının tercih ettiği lig olduğunu vurgulayan Souness, Sampdoria'ya transfer olma kararında kulübün yapılanmasının da etkili olduğunu dile getirdi.

Souness, "İtalya gidilecek yerdi. Dünyanın en iyi oyuncuları oraya gidiyordu. İtalya'dan başka kulüpler de benimle ilgileniyordu ancak Sampdoria genç bir takım kuruyordu ve deneyimli bir oyuncu istiyordu. Böylece oraya gittim." ifadelerini kullandı.

Sampdoria'da iki sezon geçiren Souness, İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra 1986 yılında Rangers'a oyuncu-teknik direktör olarak transfer oldu.

GALATASARAY'DA KUPA KAZANDI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen Souness, 1995-1996 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırdı. Sarı-kırmızılı ekiple Türkiye Kupası'nı kazanan İskoç teknik adam, Türk futbolunda da iz bıraktı.

Souness, 2006 yılından bu yana teknik direktörlük yapmıyor.

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