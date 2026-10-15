O loca için 4. kez mahkemeye başvuru

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine tahsis edilmesi gerektiğini savunan Aziz Yıldırım, aynı konuyla ilgili dördüncü kez mahkemeye başvurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başvuru üzerine açılan davanın duruşması cuma günü İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.
Aziz Yıldırım, 217 numaralı locayla ilgili daha önce de üç kez mahkemeye başvurmuş, ancak bu başvuruların tamamı mahkemeler tarafından reddedilmişti.
Aziz Yıldırım, 217 numaralı locayla ilgili daha önce de üç kez mahkemeye başvurmuş, ancak bu başvuruların tamamı mahkemeler tarafından reddedilmişti.