San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, yeni sezona ilişkin hedeflerini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Michael C. Wright'a konuşan Fransız oyuncu, takım içinde belirledikleri bazı hedefleri kendilerine saklayacaklarını ancak geçen sezonun gerisinde kalmak istemediklerini vurguladı:
"Takım arkadaşları olarak kendi aramızda tuttuğumuz bazı hedeflerimiz var.
Geçen yıl Batı'yı kazandık. Bu yıl daha azını istemiyoruz.
Normal sezonu ilk sırada bitirmek, ardından da zirvede olmak için mücadeleyi sürdürmek istiyoruz."
Spurs, 2025-26 sezonunda yeniden yapılanma döneminden şampiyonluk yarışına geçerek ligin en dikkat çekici çıkışlarından birini yaptı.
Wembanyama'nın liderliğinde; De'Aaron Fox, Stephon Castle ve yükselen yıldız Dylan Harper'ın da katkısıyla normal sezonda 62 galibiyete ulaşan San Antonio, Batı Konferansı finalinde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı yedi maç sonunda eledi.
Ancak Spurs, NBA Finalleri'nde New York Knicks'e karşı aynı başarıyı gösteremedi.
Saha avantajını değerlendiremeyen ve maçları sonuçlandırmakta zorlanan San Antonio, seriyi beş maçta kaybederek şampiyonluğu Knicks'e kaptırdı.
Wembanyama ve takım arkadaşları, yeni sezonda yeniden aynı noktaya ulaşarak bu kez hedeflerini tamamlamak istiyor.
Yaz döneminde tecrübeli forvet Tobias Harris'i iki yıllık sözleşmeyle kadrosuna katan Spurs, 2027 şampiyonluğu yolculuğuna salı günü Thunder karşısında başlayacak.
"Takım arkadaşları olarak kendi aramızda tuttuğumuz bazı hedeflerimiz var.
Geçen yıl Batı'yı kazandık. Bu yıl daha azını istemiyoruz.
Normal sezonu ilk sırada bitirmek, ardından da zirvede olmak için mücadeleyi sürdürmek istiyoruz."
Spurs, 2025-26 sezonunda yeniden yapılanma döneminden şampiyonluk yarışına geçerek ligin en dikkat çekici çıkışlarından birini yaptı.
Wembanyama'nın liderliğinde; De'Aaron Fox, Stephon Castle ve yükselen yıldız Dylan Harper'ın da katkısıyla normal sezonda 62 galibiyete ulaşan San Antonio, Batı Konferansı finalinde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı yedi maç sonunda eledi.
Ancak Spurs, NBA Finalleri'nde New York Knicks'e karşı aynı başarıyı gösteremedi.
Saha avantajını değerlendiremeyen ve maçları sonuçlandırmakta zorlanan San Antonio, seriyi beş maçta kaybederek şampiyonluğu Knicks'e kaptırdı.
Wembanyama ve takım arkadaşları, yeni sezonda yeniden aynı noktaya ulaşarak bu kez hedeflerini tamamlamak istiyor.
Yaz döneminde tecrübeli forvet Tobias Harris'i iki yıllık sözleşmeyle kadrosuna katan Spurs, 2027 şampiyonluğu yolculuğuna salı günü Thunder karşısında başlayacak.