Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Dün
BİTTİ
Lyon
3
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
2
Hapoel Beer Sheva
1
Dün
BİTTİ
Union St.Gilloise
1
Real Sociedad
1
Dün
BİTTİ
RB Salzburg
0
AC Milan
4
Dün
BİTTİ
Torreense
1
Sunderland
2
Dün
BİTTİ
NK Celje
0
Omonia Nicosia
3
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Lillestroem
1
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
0
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
1
Anderlecht
0
Dün
BİTTİ
Ferencvaros
2
Viktoria Plzen
1
Dün
BİTTİ
Marsilya
0
Olympiakos
1
Dün
BİTTİ
Benfica
4
Celtic
1
Dün
BİTTİ
Rennes
2
OFI Crete
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
Sturm Graz
0
Dün
BİTTİ
Jagiellonia Bialystok
3
Ararat Armenia
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
NEC Nijmegen
1
Levski
1
Dün
BİTTİ
Panathinaikos
2
Borac BL
1
Dün
BİTTİ
Gent
1
AGF
0
Dün
BİTTİ
Egnatia
1
FC Midtjylland
1
Dün
BİTTİ
Riga FC
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
Lugano
3
FK Crvena Zvezda
2
Dün
BİTTİ
Mjaellby
2
Inter Club d'Escaldes
0
Dün
BİTTİ
CSKA Sofya
1
AS Monaco
2
Dün
BİTTİ
Hajduk Split
2
Ajax
1
Dün
BİTTİ
U.Craiova
1
Getafe
1
Dün
BİTTİ
St.Truiden
2
Iberia 1999
0
Dün
BİTTİ
FC Twente
1
Thun
0
Dün
BİTTİ
Brighton
4
FK Kauno Zalgiris
0

Wembanyama hedefi koydu: "Batı'da geçen yılın aşağısını istemiyoruz"

Victor Wembanyama, San Antonio Spurs'ün yeni sezonda normal sezonu ilk sırada bitirmek ve yeniden şampiyonluk için mücadele etmek istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Wembanyama hedefi koydu: 'Batı'da geçen yılın aşağısını istemiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, yeni sezona ilişkin hedeflerini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Michael C. Wright'a konuşan Fransız oyuncu, takım içinde belirledikleri bazı hedefleri kendilerine saklayacaklarını ancak geçen sezonun gerisinde kalmak istemediklerini vurguladı:

"Takım arkadaşları olarak kendi aramızda tuttuğumuz bazı hedeflerimiz var.

Geçen yıl Batı'yı kazandık. Bu yıl daha azını istemiyoruz.

Normal sezonu ilk sırada bitirmek, ardından da zirvede olmak için mücadeleyi sürdürmek istiyoruz."

Spurs, 2025-26 sezonunda yeniden yapılanma döneminden şampiyonluk yarışına geçerek ligin en dikkat çekici çıkışlarından birini yaptı.

Wembanyama'nın liderliğinde; De'Aaron Fox, Stephon Castle ve yükselen yıldız Dylan Harper'ın da katkısıyla normal sezonda 62 galibiyete ulaşan San Antonio, Batı Konferansı finalinde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı yedi maç sonunda eledi.

Ancak Spurs, NBA Finalleri'nde New York Knicks'e karşı aynı başarıyı gösteremedi.

Saha avantajını değerlendiremeyen ve maçları sonuçlandırmakta zorlanan San Antonio, seriyi beş maçta kaybederek şampiyonluğu Knicks'e kaptırdı.

Wembanyama ve takım arkadaşları, yeni sezonda yeniden aynı noktaya ulaşarak bu kez hedeflerini tamamlamak istiyor.

Yaz döneminde tecrübeli forvet Tobias Harris'i iki yıllık sözleşmeyle kadrosuna katan Spurs, 2027 şampiyonluğu yolculuğuna salı günü Thunder karşısında başlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.