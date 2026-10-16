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Galatasaray'da Barcelona maçı sonrası değişim zamanı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında forma giyen bazı isimleri Gençlerbirliği deplasmanında kulübede tutarak rotasyona gidecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 09:52 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 09:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barcelona maçı sonrası değişim zamanı
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Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon son 16 turuna kalan Galatasaray, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk 2 hafta sonunda puan toplayamayan sarı-kırmızılılar, salı günü Avrupa'nın en formda takımı olan Barcelona'ya 4-1 yenilmişti.

İlk yarıda yüksek bir performans sergileyen sarıkırmızılı oyuncular büyük bir efor sarf etmişti. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de 17 Ekim Cumartesi oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda bazı değişikliklere gidecek.

BARIŞ ALPER BELİRSİZ

Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında sağ bekte görev yaparak takımın yıldızı olan Barış Alper Yılmaz'ın dinlendirilmesi bekleniyor.

Barcelona maçına büyük bir özveri ile çıkan Barış Alper'in hafif de olsa ağrısı bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcusunu dinlendirebilir.

Jakobs'un yerine Abdülkerim'in dönmesi beklenirken cezalı Ugochukwu ve Torreira'nın yokluğunda ise Renato Nhaga'ya forma şansı doğabilir. Son haftalarda eleştirilen Leroy Sane de ilk 11 için gündemde.  

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