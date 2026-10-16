Hentbolda haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 8'nci, Kadınlar Süper Lig'e ise 7'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liglerde haftanın programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
17 Ekim Cumartesi:
14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Mehmet Akif Ersoy)
18 Ekim Pazar:
13.00 Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)
14.00 Güneysuspor-Spor Toto (Güneysu)
- Kadınlar Süper Lig
17 Ekim Cumartesi:
15.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat (Manisa)
15.00 Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
16.00 Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Mehmet Akif Ersoy)
- Erkekler Süper Lig
17 Ekim Cumartesi:
14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Mehmet Akif Ersoy)
18 Ekim Pazar:
13.00 Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)
14.00 Güneysuspor-Spor Toto (Güneysu)
- Kadınlar Süper Lig
17 Ekim Cumartesi:
15.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat (Manisa)
15.00 Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
16.00 Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Mehmet Akif Ersoy)