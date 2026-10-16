16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!

Ferrari, 2027 sezonu Sürücü Akademisi kadrosunu açıklarken Türk motor sporları adına gurur verici bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Genç pilotumuz Alp Aksoy, uzun görüşmelerin ve tabii tutulduğu kapsamlı testlerin ardından Ferrari'nin geleceğin Formula 1 şampiyonlarını yetiştirdiği prestijli pilot akademisine kabul edilen yeni isimlerden biri oldu. Alp ile Ferrari arasında 5 yıllık bir anlaşma yapıldı.
Tek koltuklu yarış kariyerindeki çaylak sezonunda sergilediği muazzam performansla dikkatleri üzerine çeken Aksoy, İtalya F4 ve Euro4 serilerinde elde ettiği 3 galibiyetle büyük takımların radarına girmişti. Genç pilotumuz, bu başarasının ardından 2027 sezonunda Ferrari sponsorluğu ile Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda (FRECA) piste çıkacak.
Sponsorluk kapsamındaki bilgiler henüz netlik kazanmasa da FRECA mücadelelerinde Alp'in tulumunda ve kaskında Ferrari logoları yer alacak. Alp, Ferrari Akademi Pilotu olarak Prema takımında yarışmaya devam edecek.
Dino Beganovic ve Haas ile Formula 1'e adım atan Rafael Camara'nın mezun olduğu akademide Alp Aksoy, Kolombiyalı Salim Hanna ve Hollandalı Daniel Miron kadroya katılan yeni yüzler oldu.
Ferrari, Alp'in de aralarında yer aldığı yeni katılımcıları resmi Instagram hesabından duyurdu.
16 YAŞINDA FERRARI'DE
ALP AKSOY KİMDİR?
Alp Hasan Aksoy, 10 Ekim 2010'da İstanbul'da doğdu.. Dört yaşında kartinge başlayan ve ilk yarışına beş yaşında Dubai'de çıkan Aksoy, uluslararası karting organizasyonlarında elde ettiği başarılarla dikkat çekti; 2023'te Tony Kart'ın fabrika pilotu olarak yarıştı ve Endüstri Kupası'nın OK Junior kategorisini ikinci tamamladı.
Kartingden tek koltuklu yarışlara geçerek 2026'da Prema Racing ile İtalya Formula 4 Şampiyonası'nda mücadele eden genç pilot, Ferrari Pilot Akademisi'nin 2027 kadrosuna seçildi ve gelecek sezon Avrupa Formula Bölgesel Şampiyonası'nda yarışacak. Aksoy'un uzun vadeli hedefi, Formula 1'de yarışan ilk Türk pilot olmak.
Tek koltuklu yarış kariyerindeki çaylak sezonunda sergilediği muazzam performansla dikkatleri üzerine çeken Aksoy, İtalya F4 ve Euro4 serilerinde elde ettiği 3 galibiyetle büyük takımların radarına girmişti. Genç pilotumuz, bu başarasının ardından 2027 sezonunda Ferrari sponsorluğu ile Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda (FRECA) piste çıkacak.
Sponsorluk kapsamındaki bilgiler henüz netlik kazanmasa da FRECA mücadelelerinde Alp'in tulumunda ve kaskında Ferrari logoları yer alacak. Alp, Ferrari Akademi Pilotu olarak Prema takımında yarışmaya devam edecek.
Dino Beganovic ve Haas ile Formula 1'e adım atan Rafael Camara'nın mezun olduğu akademide Alp Aksoy, Kolombiyalı Salim Hanna ve Hollandalı Daniel Miron kadroya katılan yeni yüzler oldu.
Ferrari, Alp'in de aralarında yer aldığı yeni katılımcıları resmi Instagram hesabından duyurdu.
16 YAŞINDA FERRARI'DE
ALP AKSOY KİMDİR?
Alp Hasan Aksoy, 10 Ekim 2010'da İstanbul'da doğdu.. Dört yaşında kartinge başlayan ve ilk yarışına beş yaşında Dubai'de çıkan Aksoy, uluslararası karting organizasyonlarında elde ettiği başarılarla dikkat çekti; 2023'te Tony Kart'ın fabrika pilotu olarak yarıştı ve Endüstri Kupası'nın OK Junior kategorisini ikinci tamamladı.
Kartingden tek koltuklu yarışlara geçerek 2026'da Prema Racing ile İtalya Formula 4 Şampiyonası'nda mücadele eden genç pilot, Ferrari Pilot Akademisi'nin 2027 kadrosuna seçildi ve gelecek sezon Avrupa Formula Bölgesel Şampiyonası'nda yarışacak. Aksoy'un uzun vadeli hedefi, Formula 1'de yarışan ilk Türk pilot olmak.