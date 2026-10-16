Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı: Kelechi Iheanacho

Bursaspor, Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Muğlaspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı ekibin formasını giyen Kelechi Iheanacho, 2 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vuran isim oldu.
REKORUN YANİ SAHİBİ IHEANACHO
Iheanacho, "üst üste 10 maçta gol atan ilk oyuncu" olarak Türk futbol tarihine geçti. Söz konusu istatistikte daha önceki rekor, 9'ar maçla Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'ya aitti. Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla; Saffet Sancaklı ise 1995-96 sezonunda Kocaelispor formasıyla art arda 9 müsabakada fileleri havalandırmıştı.
MAÇ SONU PAYLAŞIM
Türk futbol tarihine geçtiği Muğlaspor maçı sonrası Türkçe paylaşım yapan Iheanacho, "We go ball till eternity (sonsuza kadar top oynarız). Kelechi Ağabey" mesajını yazdı. Deneyimli santrforun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
REKORUN YANİ SAHİBİ IHEANACHO
Iheanacho, "üst üste 10 maçta gol atan ilk oyuncu" olarak Türk futbol tarihine geçti. Söz konusu istatistikte daha önceki rekor, 9'ar maçla Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'ya aitti. Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla; Saffet Sancaklı ise 1995-96 sezonunda Kocaelispor formasıyla art arda 9 müsabakada fileleri havalandırmıştı.
MAÇ SONU PAYLAŞIM
Türk futbol tarihine geçtiği Muğlaspor maçı sonrası Türkçe paylaşım yapan Iheanacho, "We go ball till eternity (sonsuza kadar top oynarız). Kelechi Ağabey" mesajını yazdı. Deneyimli santrforun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
We go ball till eternity Kelechi Agabey ⚽️⚽️🐊 https://t.co/EPgbClUBl2
— Kelechi Iheanacho (@67Kelechi) October 15, 2026