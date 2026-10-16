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Beşiktaş'tan Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Beşiktaş, Hoffenheim karşılaşması sırasında rahatsızlanan fizyoterapist Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 09:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta, müsabaka sırasında sağlık sorunu yaşayan fizyoterapist Serdar Korkmaz'ın durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabaka sırasında baş ağrısı ve dönmesi şikayeti olan Fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz, ileri tetkik için hastanede gözlem altına alınmıştır. Korkmaz'ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

ÖNDER ÖZEN: "ÖNCE ONUN SAĞLIĞI"

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Korkmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle galibiyet sevincini henüz yaşayamadıklarını dile getirmişti.

Mutlu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Özen, şunları söylemişti:

"Tam şu anda çok mutlu değilim, içeride bir arkadaşım sedyede yatıyor, fizyoterapist arkadaşımız Serdar. Birazdan onu hastaneye kaldıracağız. O biraz rahatsızlık yaşadı. Galibiyetin mutluluğunu yaşamadık, yaşamayalım zaten. Önce onun sağlığı, çalışma arkadaşımı düşünüyorum. Bütün takım onu düşünüyor. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşacaktır. Müşahede altında kalması gerekiyor."

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