Vlahovic'ten maç sonu paylaşım!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Siyah-beyazlıların bu zaferine, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bulunmayan Dusan Vlahovic'ten de destek geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "YESSSS!"
Sırp futbolcu, Hoffenheim ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın sonucunu gösteren görseli Instagram hikâyesinde paylaşarak, "Yessss" ifadelerini kullandı. Vlahovic'in paylaşımına alkış ve kutlama emojileri de eşlik etti.
Siyah-beyazlıların bu zaferine, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bulunmayan Dusan Vlahovic'ten de destek geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "YESSSS!"
Sırp futbolcu, Hoffenheim ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın sonucunu gösteren görseli Instagram hikâyesinde paylaşarak, "Yessss" ifadelerini kullandı. Vlahovic'in paylaşımına alkış ve kutlama emojileri de eşlik etti.
Dusan Vlahovic'in paylaşımı https://t.co/QerNTr3zKz
— Sporx (@sporx) October 15, 2026