Aleksey Batrakov için Barcelona mesajı!

Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov için ülkesi Rusya'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rostov forması giyen Rus futbolcu Timur Suleymanov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya gol atan Batrakov ile ilgili konuştu. Suleymanov, "Tüm takımımız çok şaşırdı ve Aleksey adına çok sevindi. Aleksey'i iyi tanıyorum ve onun adına mutluyuz, harika biri." dedi.
Aleksey Batrakov'un bir gün Barcelona'da oynama hayaline de değinen Suleymanov, "Onan inanıyoruz ve aynı ruhla devam etmesini, bir gün hayalini kurduğu kulüp olan Barcelona'ya transfer olmasını umuyoruz." diye konuştu.
Galatasaray'a transferinden sonra sarı-kırmızılılarda 7 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Aleksey Batrakov'un bir gün Barcelona'da oynama hayaline de değinen Suleymanov, "Onan inanıyoruz ve aynı ruhla devam etmesini, bir gün hayalini kurduğu kulüp olan Barcelona'ya transfer olmasını umuyoruz." diye konuştu.
Galatasaray'a transferinden sonra sarı-kırmızılılarda 7 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.