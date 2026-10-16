Dün
BİTTİ
Arca Çorum
2
Rizespor
1
Dün
BİTTİ
E. Frankfurt
1
FC Köln
0
Dün
BİTTİ
Deportivo
1
Levante
1
Dün
BİTTİ
Frosinone
4
Sassuolo
2
Dün
BİTTİ
Le Mans
0
Toulouse
3
Dün
BİTTİ
SC Heerenveen
4
Excelsior
0
Dün
BİTTİ
Energie Cottbus
1
Nürnberg
1
Dün
BİTTİ
Holstein Kiel
0
Hertha Berlin
0
Dün
BİTTİ
Burnley
1
Wolves
2

Ümraniyespor'da Rıdvan Albayrak dönemi bitti

1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da tenik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ile yollar ayrıldı

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 14:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ümraniyespor'da Rıdvan Albayrak dönemi bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, teknik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ve teknik ekibi ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Tayfun Rıdvan Albayrak ve değerli teknik ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdikleri emekler, gösterdikleri özveri ve katkılar için Tayfun Rıdvan Albayrak'a ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde ve hayatlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Albayrak yönetimindeki Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon 9 maçta 1 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.