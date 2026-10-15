UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Bayer Leverkusen, Lech Poznan deplasmanına konuk oldu. Bayer Leverkusen, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Patrik Schick, 32. dakikada Malik Tillman ve 41. dakikada yine penaltıdan Schick attı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, Avrupa'da 2 haftada 6 puana ulaştı. Lech Poznan'nın UEFA Avrupa Ligi'nde 2 hafta sonunda puanı bulunmuyor.
Bayer Leverkusen, Avrupa'daki bir sonraki maçında OFI deplasmanına gidecek. Lech Poznan, Benfica deplasmanına puan arayacak.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, Avrupa'da 2 haftada 6 puana ulaştı. Lech Poznan'nın UEFA Avrupa Ligi'nde 2 hafta sonunda puanı bulunmuyor.
Bayer Leverkusen, Avrupa'daki bir sonraki maçında OFI deplasmanına gidecek. Lech Poznan, Benfica deplasmanına puan arayacak.