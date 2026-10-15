Nihat Kahveci: 'Fenerbahçe 5 asist, Aston Villa 6 gol'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe, aldığı ağır yenilgiyle gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nihat Kahveci, Kontra Spor'da yaptığı değerlendirmelerde sarı-lacivertli takımın performansını eleştirirken, Oğuz Aydın'ın mücadelesini övdü.
"FENERBAHÇE 5 ASİST, ASTON VILLA 6 GOL!"
Karşılaşmadaki bireysel hatalara ve Fenerbahçe'nin oyununa tepki gösteren Nihat Kahveci, şu ifadeleri kullandı:
"Sahada inanılmaz bir tablo vardı! Resmen Fenerbahçe 5 asist yaptı, Aston Villa 6 gol attı! Bu kadar basit hatalar, bu kadar laubali futbol olmaz ya!
Sahada tek başına onurlu bir savaş veren tek adam varsa o da Oğuz Aydın'dır! Helal olsun sana Oğuz, çıktı bu bataklıkta tek başına oynadı, didindi, ellerinden gelenin en fazlasını tek başına yaptı ama ne yazık ki etrafındaki bu çorak düzeni kurtarmaya gücü yetmedi!"
"FENERBAHÇE 5 ASİST, ASTON VILLA 6 GOL!"
Karşılaşmadaki bireysel hatalara ve Fenerbahçe'nin oyununa tepki gösteren Nihat Kahveci, şu ifadeleri kullandı:
"Sahada inanılmaz bir tablo vardı! Resmen Fenerbahçe 5 asist yaptı, Aston Villa 6 gol attı! Bu kadar basit hatalar, bu kadar laubali futbol olmaz ya!
Sahada tek başına onurlu bir savaş veren tek adam varsa o da Oğuz Aydın'dır! Helal olsun sana Oğuz, çıktı bu bataklıkta tek başına oynadı, didindi, ellerinden gelenin en fazlasını tek başına yaptı ama ne yazık ki etrafındaki bu çorak düzeni kurtarmaya gücü yetmedi!"