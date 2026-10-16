Karşıyaka, Çayırova Belediyespor'u farklı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasının açılış karşılaşmasında Karşıyaka, sahasında Glint Çayırova Belediyespor'u 95-79 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, soyunma odasına 48-41'lik skorla gitti.
Üçüncü periyodu da 71-62 önde geçen İzmir temsilcisi, karşılaşmayı 95-79 kazanmayı başardı.
KARŞIYAKA'DA STEVEN'DAN 18 SAYI
Karşıyaka'da Steven 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken El-Amin ve Yavuz Gültekin 17'şer, Weber ise 15 sayı kaydetti.
Glint Çayırova Belediyespor'da Crawford ve White 18'er, Sulaimon 16, Enes Berkay Taşkıran ise 13 sayıyla mücadele etti.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Murat Ciner
PERİYOT SONUÇLARI
- 1. periyot: 24-22
- Devre: 48-41
- 3. periyot: 71-62
- Maç sonucu: 95-79
İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, soyunma odasına 48-41'lik skorla gitti.
Üçüncü periyodu da 71-62 önde geçen İzmir temsilcisi, karşılaşmayı 95-79 kazanmayı başardı.
KARŞIYAKA'DA STEVEN'DAN 18 SAYI
Karşıyaka'da Steven 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken El-Amin ve Yavuz Gültekin 17'şer, Weber ise 15 sayı kaydetti.
Glint Çayırova Belediyespor'da Crawford ve White 18'er, Sulaimon 16, Enes Berkay Taşkıran ise 13 sayıyla mücadele etti.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Murat Ciner
PERİYOT SONUÇLARI
- 1. periyot: 24-22
- Devre: 48-41
- 3. periyot: 71-62
- Maç sonucu: 95-79