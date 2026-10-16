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Karşıyaka, Çayırova Belediyespor'u farklı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka, sahasında ağırladığı Glint Çayırova Belediyespor'u 95-79 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 22:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karşıyaka, Çayırova Belediyespor'u farklı mağlup etti!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasının açılış karşılaşmasında Karşıyaka, sahasında Glint Çayırova Belediyespor'u 95-79 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, soyunma odasına 48-41'lik skorla gitti.

Üçüncü periyodu da 71-62 önde geçen İzmir temsilcisi, karşılaşmayı 95-79 kazanmayı başardı.

KARŞIYAKA'DA STEVEN'DAN 18 SAYI

Karşıyaka'da Steven 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken El-Amin ve Yavuz Gültekin 17'şer, Weber ise 15 sayı kaydetti.

Glint Çayırova Belediyespor'da Crawford ve White 18'er, Sulaimon 16, Enes Berkay Taşkıran ise 13 sayıyla mücadele etti.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Murat Ciner

PERİYOT SONUÇLARI

- 1. periyot: 24-22
- Devre: 48-41
- 3. periyot: 71-62
- Maç sonucu: 95-79

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