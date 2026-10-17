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Frankfurt, Köln'ü tek golle geçti!

Bundesliga'nın 6. haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Köln'ü 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 00:03
Fotoğraf: Imago
Frankfurt, Köln'ü tek golle geçti!
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Bundesliga'nın 6. haftasında Eintracht Frankfurt ile Köln karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

İki takımın da gol bulamadığı ilk yarı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da uzun süre eşitlik bozulmadı.

EBNOUTALIB GALİBİYETİ GETİRDİ

Eintracht Frankfurt, 77. dakikada Younes Ebnoutalib'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 8'e yükseltti. Köln ise 7 puanda kaldı.

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