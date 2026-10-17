Frankfurt, Köln'ü tek golle geçti!

Bundesliga'nın 6. haftasında Eintracht Frankfurt ile Köln karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
İki takımın da gol bulamadığı ilk yarı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da uzun süre eşitlik bozulmadı.
EBNOUTALIB GALİBİYETİ GETİRDİ
Eintracht Frankfurt, 77. dakikada Younes Ebnoutalib'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan üç puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 8'e yükseltti. Köln ise 7 puanda kaldı.
İki takımın da gol bulamadığı ilk yarı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da uzun süre eşitlik bozulmadı.
EBNOUTALIB GALİBİYETİ GETİRDİ
Eintracht Frankfurt, 77. dakikada Younes Ebnoutalib'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan üç puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 8'e yükseltti. Köln ise 7 puanda kaldı.