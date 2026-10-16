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Alimpijevic:" Karakter gösterdik ve kazandık!"

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, EuroLeague'de Bayern Münih karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 22:48
Fotoğraf: AA
Alimpijevic:' Karakter gösterdik ve kazandık!'
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Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 95-87'lik skorla mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle çift maç haftasını bir galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirtti.

"OYUNCULARIMIN EFORUNDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Sırp çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımın eforundan dolayı çok mutluyum. Çift maç haftasındayız, o yüzden böyle bir efor sergilemek hiç kolay değil. Onları da anlıyorum."

"ÇOK KÖTÜ BİR 10 DAKİKA OYNADIK"

Takımının maç içerisindeki performansını da değerlendiren Alimpijevic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geri dönüşten dolayı şu anki hislerimin azalmasını istemiyorum. Ancak çok kötü bir 10 dakika oynadık, tabii bu normal. Sonuçta iyi bir rakibe karşı oynuyorsunuz."

"SAHAYA KARAKTER KOYDUK"

Karşılaşmanın son bölümünde tecrübeli oyuncularının gösterdiği performansa dikkat çeken Alimpijevic, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Maçın 27 dakikasında inanılmaz oynadık, son bölümde ise tecrübeli oyuncularımızla sahaya karakter koyduk. O yüzden kazandığımız için çok mutluyum. Çift maç haftasında her galibiyet çok değerlidir."

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