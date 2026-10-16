Okan Buruk'tan Galatasaray'da tarihi hedef!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele, teknik direktör Okan Buruk için de ayrı bir önem taşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CEZASININ ARDINDAN KULÜBEYE DÖNÜYOR
Ligin 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamladı. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği mücadelesinde takımının başında kulübede yer alacak.
GALATASARAY İLE 150. LİG MAÇI
2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı takımın başında 150. Süper Lig maçına çıkacak.
Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 353 gol atarken kalesinde 125 gol gördü.
150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında tüm kulvarlarda çıktığı 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği karşısında galibiyet elde etmesi halinde tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetine ulaşacak.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar, belirtilen istatistiklere dahil edilmemiştir.
Ligin 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamladı. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği mücadelesinde takımının başında kulübede yer alacak.
GALATASARAY İLE 150. LİG MAÇI
2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı takımın başında 150. Süper Lig maçına çıkacak.
Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 353 gol atarken kalesinde 125 gol gördü.
150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında tüm kulvarlarda çıktığı 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği karşısında galibiyet elde etmesi halinde tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetine ulaşacak.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar, belirtilen istatistiklere dahil edilmemiştir.