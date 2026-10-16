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Renato Nhaga, ilk 11'e hazırlanıyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezalılar, sakatlar ve formsuzlar nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında Renato Nhaga'ya forma vermeyı düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 10:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Renato Nhaga, ilk 11'e hazırlanıyor!
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Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde orta sahadaki cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle Renato Nhaga'ya forma şansı doğdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kart cezaları bulunan Torreira ve İle Lesley Ugochukwu, Ankara deplasmanında forma giyemeyecekler. İlkay Gündoğan da çok formsuz.

Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk, antrenmanlarda genç oyuncusunu deneyecek ve son kararını bugün verecek.  

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