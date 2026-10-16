Beşiktaş, Avrupa'da 8'de 7 yaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna başarılı sonuçlarla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yenerek bu sezon Avrupa kupalarındaki 8. maçında 7. galibiyetini elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'DA 15 GOL
İkinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da iki maçta 1-0 mağlup etti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk maçta 3-0 yenen siyah-beyazlılar, rövanşta 1-0 kaybetti.
Beşiktaş, lig aşamasında ise Olimpik Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 15 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 4 gol gördü.
İkinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da iki maçta 1-0 mağlup etti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk maçta 3-0 yenen siyah-beyazlılar, rövanşta 1-0 kaybetti.
Beşiktaş, lig aşamasında ise Olimpik Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 15 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 4 gol gördü.