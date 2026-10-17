İsmail Kartal: 'Çok dikkatli olmalıyız'

Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında yaşanan 6-0'lık mağlubiyetin ardından herkes takımı ayağa kaldırmak için düğmeye bastı. Dönüş yolculuğunda yönetimden teknik ekibine, oyunsuna herkesin moralinin çok bozuk olduğu öğrenilirken cuma günkü idman öncesinde hem teknik direktör İsmail Kartal'ın hem de takım kaptanlarının futbolcularla bir toplantı yaptığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "DİKKATLİ OLMALIYIZ"
Aston Villa mağlubiyetini unutmak ve Alanyaspor maçına odaklanmak zorunda olduklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcının, "Kötü bir mağlubiyet yaşamız olabiliriz, ancak özellikle ilk 20 dakikada kötü bir oyun ortaya koymadık. Yediğimiz gollere baktığınızda bireysel hatalar canımızı çok yaktı. Bu nedenle Alanyaspor karşısında daha dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi.
Alanyaspor'un, Beşiktaş'ı yendiğini de hatırlatan İsmail Kartal'ın konuşmasını şöyle noktaladığı bildirildi: "Rakibimiz az gol atıp, az gol yiyor. Çok iyi defans yapıyorlar. Bu yüzden üretkenlik anlamında da daha dikkatli olmalı, yakaladığımız pozisyonları sonuçlandırmalıyız. Erken bulacağımız bir gol hem moral olarak bizi ayağa kaldırır hem de daha çok atak üretmemizi sağlar."
TAKIM KAPTANLARININ MESAJI
Kaptanlar da takım arkadaşlarına şu sözlerle moral verdi: "Evet almamamız gereken bir mağlubiyet aldık. Fakat bu takım neler yapabileceğini daha önce gösterdi. Şimdi kazanarak taraftarımıza her şeyi unutturma zamanı. Sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız."
Aston Villa mağlubiyetini unutmak ve Alanyaspor maçına odaklanmak zorunda olduklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcının, "Kötü bir mağlubiyet yaşamız olabiliriz, ancak özellikle ilk 20 dakikada kötü bir oyun ortaya koymadık. Yediğimiz gollere baktığınızda bireysel hatalar canımızı çok yaktı. Bu nedenle Alanyaspor karşısında daha dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi.
Alanyaspor'un, Beşiktaş'ı yendiğini de hatırlatan İsmail Kartal'ın konuşmasını şöyle noktaladığı bildirildi: "Rakibimiz az gol atıp, az gol yiyor. Çok iyi defans yapıyorlar. Bu yüzden üretkenlik anlamında da daha dikkatli olmalı, yakaladığımız pozisyonları sonuçlandırmalıyız. Erken bulacağımız bir gol hem moral olarak bizi ayağa kaldırır hem de daha çok atak üretmemizi sağlar."
TAKIM KAPTANLARININ MESAJI
Kaptanlar da takım arkadaşlarına şu sözlerle moral verdi: "Evet almamamız gereken bir mağlubiyet aldık. Fakat bu takım neler yapabileceğini daha önce gösterdi. Şimdi kazanarak taraftarımıza her şeyi unutturma zamanı. Sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız."