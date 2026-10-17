Dün
BİTTİ
Gençlerbirliği
0
Galatasaray
1
Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
3
Alanyaspor
0
Dün
BİTTİ
Erzurumspor
2
Eyüpspor
0
Dün
BİTTİ
Amed Sportif
1
Konyaspor
0
Dün
BİTTİ
Sivasspor
1
Sarıyer
1
Dün
BİTTİ
Bodrum FK
2
Bandırmaspor
1
Dün
BİTTİ
Elversberg
4
Augsburg
3
Dün
BİTTİ
Hamburger SV
1
VfB Stuttgart
0
Dün
BİTTİ
Schalke 04
0
Mainz 05
1
Dün
BİTTİ
Union Berlin
0
B. Dortmund
0
Dün
BİTTİ
Werder Bremen
2
Paderborn
2
Dün
BİTTİ
Bayern Munih
6
RB Leipzig
1
Dün
BİTTİ
Everton
0
Chelsea
2
Dün
BİTTİ
Brentford
1
Liverpool
2
Dün
BİTTİ
Fulham
1
Hull City
0
Dün
BİTTİ
M.City
3
Ipswich Town
2
Dün
BİTTİ
Newcastle
0
Aston Villa
1
Dün
BİTTİ
Espanyol
0
Atletico Madrid
1
Dün
BİTTİ
Villarreal
0
Elche
0
Dün
BİTTİ
Real Betis
2
Barcelona
5
Dün
BİTTİ
Valencia
0
Athletic Bilbao
0
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Venezia
1
SSC Napoli
0
Dün
BİTTİ
Bologna
1
Inter
3
Dün
BİTTİ
Roma
2
Genoa
0
Dün
BİTTİ
Strasbourg
1
PSG
3
Dün
BİTTİ
Lille
1
Brest
1
Dün
BİTTİ
Troyes
1
Lens
3

İsmail Kartal: "Çok dikkatli olmalıyız"

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal başta olmak üzere kaptanların takımla yaptığı konuşmalarda, "Aston Villa karşısında hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Şimdi bunu taraftarımıza unutturma zamanı. Sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız" dedikleri öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 09:28
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal: 'Çok dikkatli olmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında yaşanan 6-0'lık mağlubiyetin ardından herkes takımı ayağa kaldırmak için düğmeye bastı. Dönüş yolculuğunda yönetimden teknik ekibine, oyunsuna herkesin moralinin çok bozuk olduğu öğrenilirken cuma günkü idman öncesinde hem teknik direktör İsmail Kartal'ın hem de takım kaptanlarının futbolcularla bir toplantı yaptığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Aston Villa mağlubiyetini unutmak ve Alanyaspor maçına odaklanmak zorunda olduklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcının, "Kötü bir mağlubiyet yaşamız olabiliriz, ancak özellikle ilk 20 dakikada kötü bir oyun ortaya koymadık. Yediğimiz gollere baktığınızda bireysel hatalar canımızı çok yaktı. Bu nedenle Alanyaspor karşısında daha dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi.

Alanyaspor'un, Beşiktaş'ı yendiğini de hatırlatan İsmail Kartal'ın konuşmasını şöyle noktaladığı bildirildi: "Rakibimiz az gol atıp, az gol yiyor. Çok iyi defans yapıyorlar. Bu yüzden üretkenlik anlamında da daha dikkatli olmalı, yakaladığımız pozisyonları sonuçlandırmalıyız. Erken bulacağımız bir gol hem moral olarak bizi ayağa kaldırır hem de daha çok atak üretmemizi sağlar."

TAKIM KAPTANLARININ MESAJI

Kaptanlar da takım arkadaşlarına şu sözlerle moral verdi: "Evet almamamız gereken bir mağlubiyet aldık. Fakat bu takım neler yapabileceğini daha önce gösterdi. Şimdi kazanarak taraftarımıza her şeyi unutturma zamanı. Sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız."  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.