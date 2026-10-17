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Oğuz Aydın, Aston Villa'yı peşine taktı!

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın, Aston Villa'yı peşine taktı. İngiliz ekibi, ara transfer döneminde milli futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yapmayı düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 09:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Oğuz Aydın, Aston Villa'yı peşine taktı!
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Fenerbahçe, Çarşamba günü Aston Villa karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi yaşarken takımdaki futbolcuların neredeyse tamamı tel tel dökülmüştü. Bir oyuncu ise ayakta kalarak performansıyla hem camiasından hem de futbol kamuoyundan övgü aldı: Oğuz Aydın… Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Müsabakaya ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, maçın tamamında sahadaydı. 68 kez topla buluşan Oğuz, takım arkadaşlarına 43 pas verirken bunların 39'unda isabet sağladı. Ayrıca 8 orta denemesi yaptı, 3 de şut pası gönderdi. 5 şut atarken bunda başarı sağlayamadı. 14 ikili mücadeleye girdi, bu alanda sarı-lacivertlilerin en iyisi oldu. 4 adam geçme denemesinde bulunan milli futbolcu, 2'sinde rakiplerini ekarte etti ve bu istatistikte de takımında zirvede yer aldı.

"NASIL BİR OYUNCU?"

Milli futbolcu, bu istekli futboluyla Aston Villa kulübünün de takdirini topladı. İngiliz ekibinin yetkililerinin, Fenerbahçe idarecilerlere "Ne kadara aldınız, nasıl bir oyuncu?" şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Premier Lig takımının, ara transfer döneminde kapıyı çalmayı planladığı ifade edildi. Hollanda doğumlu olan 1.83 boyundaki milli futbolcu, Fenerbahçe'ye 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. Oğuz'un sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. A Milli Takımımız ile 16 müsabakada forma giyen Aydın, Fenerbahçe'de bu sezon 14 mücadelede ter döktü. Bunların 5'ine ilk 11'de başlamasına rağmen 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.  

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