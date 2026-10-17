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Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!

KuPS Kuopio maçında bir gol ve bir asistle öne çıkan Mohamed Salah, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 65'e yükseltti. Mısırlı yıldız, UEFA'nın tüm zamanlar listesinde Erling Haaland'ı yakalayarak 11. sıraya yükselirken, ilk 10'a girmesine sadece 2 gol kaldı.

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calendar 17 Ekim 2026 11:01
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ne KuPS Kuopio deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlamasında Mohamed Salah'ın imzası vardı. Bordo-Mavili formayla Avrupa sahnesindeki ilk golünü kaydeden Mısırlı yıldız, UEFA kulüp organizasyonlarındaki toplam gol sayısını 65'e çıkararak tarihi sıralamada önemli bir basamağa ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İSTATİSTİK CANAVARI

Karşılaşmada Paul Onuachu'nun golünün hazırlayıcısı olan Salah, 43. dakikada bu kez kendisi fileleri havalandırdı. Bir gol ve bir asistle galibiyete doğrudan katkı sağlayan 34 yaşındaki futbolcu, Avrupa'daki istatistiklerini de geliştirdi. UEFA'nın tüm zamanların golcüleri listesinde 65 gole ulaşan Salah, Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland ile 11. sırayı paylaştı. Mısırlı futbolcu, 67'şer golü bulunan Edin Dzeko ve Andriy Shevchenko'nun yalnızca iki gol gerisinde yer aldı.

5 FARKLI TAKIMDA ATTI

Salah, bu sayıya Basel, Fiorentina, Roma, Liverpool ve Trabzonspor formalarıyla ulaştı. Listenin ilk sırasında 145 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor. Portekizli yıldızı 132 golle Lionel Messi, 117 golle Robert Lewandowski takip ediyor. Karim Benzema 92, Harry Kane 81, Raul Gonzalez 77 ve Kylian Mbappe 73 golle üst sıralarda yer alıyor. Filippo Inzaghi ise 70 golle 8. basamakta bulunuyor.

GÖZÜ BEŞİKTAŞ MAÇINDA!

Salah, KuPS ile oynanan maçın ardından gözünü ligde Beşiktaş'a karşı oynanacak maça çevirdi. Galatasaray ile oynanan maça damga vuran Mısırlı yıldız, benzer bir performansı Beşiktaş karşısında da sergilemek istiyor.

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