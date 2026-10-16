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Beşiktaş'ın yıldızı Jaylen Nowell: "Bana inandılar!"

Beşiktaş'ın EuroLeague'de Bayern Münih'i 95-87 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Jaylen Nowell açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 22:57
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yıldızı Jaylen Nowell: 'Bana inandılar!'
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Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Bayern Münih'i 95-87 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, bu sonuçla çift maç haftasını bir galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın öne çıkan oyuncularından Jaylen Nowell, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

"TAKIM ARKADAŞLARIM BANA SÖYLEMİŞTİ"

EuroLeague'deki ilk sezonunu geçirdiğini belirten Nowell, gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı:

"Gerçekten çok mutluyum. Takım arkadaşlarım maçtan önce bana 'böyle bir maç geçireceğimi' söylemişlerdi. Tabii ki EuroLeague'deki ilk yılım, bir öğrenme süreci oluyor. O yüzden böyle bir maç geçirip takım olarak galibiyeti almak çok güzel."

"TAKIM ARKADAŞLARIM VE KOÇ BANA İNANDI"

Bayern Münih'in karşılaşmada geri dönüş yapmasına rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını vurgulayan ABD'li oyuncu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Takım olarak çok dirençli oynadık, rakibimiz geri döndü ama direnç gösterdik. Bu harika bir his, takım arkadaşlarım ve koç bana inandı. Bu yüzden çok mutluyum."

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