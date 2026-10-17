Futbolda dijital kart dönemi başlıyor!

Futbol sahalarında hakemlerin kullandığı sarı ve kırmızı kartlar dijitalleşiyor. Uruguay Futbol Federasyonu'nun denemeye başladığı yeni uygulama, Nacional ile Rentistas arasında oynanan Copa Uruguay karşılaşmasında test edildi.
Hakemlerin plastik kartlar yerine cep telefonuna benzeyen elektronik bir cihaz kullanması dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DİJİTAL KART DÖNEMİ
AS'ta yer alan habere göre Uruguay'da hakemler, sarı ve kırmızı kartları dijital olarak gösterebilecekleri yeni bir sistemi denemeye başladı. Geleneksel kartların yerini alan elektronik cihaz üzerinden hakemler, oyunculara yönelik uyarılarını ve ihraç kararlarını gösterebiliyor.
TÜM OLAYLAR DİJİTAL ORTAMDA KAYDEDİLİYOR
İlk denemesi Nacional-Rentistas maçında gerçekleştirilen cihazda, sarı ve kırmızı kartlar için ayrı iki düğme bulunuyor. Sistem; kart kararlarının yanı sıra oyundan atılmaları, oyuncu değişikliklerini ve karşılaşmada yaşanan diğer olayları da otomatik olarak kaydediyor.
Kaydedilen bilgiler, Uruguay Futbol Federasyonu tarafından kullanılan dijital platforma aktarılıyor. Böylece maç içindeki gelişmelerin gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınması amaçlanıyor.
KART RENKLERİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLER VAR
Yeni sistemin test sürecinde bazı sorunlar da gündeme geldi. Elektronik cihaz üzerinden gösterilen kartların renklerini ayırt etmekte zorluk yaşandığına yönelik şikayetler bulunuyor.
Uruguay'da denenen uygulamanın nasıl geliştirileceği ve futbol sahalarında yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu oldu.
Hakemlerin plastik kartlar yerine cep telefonuna benzeyen elektronik bir cihaz kullanması dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DİJİTAL KART DÖNEMİ
AS'ta yer alan habere göre Uruguay'da hakemler, sarı ve kırmızı kartları dijital olarak gösterebilecekleri yeni bir sistemi denemeye başladı. Geleneksel kartların yerini alan elektronik cihaz üzerinden hakemler, oyunculara yönelik uyarılarını ve ihraç kararlarını gösterebiliyor.
TÜM OLAYLAR DİJİTAL ORTAMDA KAYDEDİLİYOR
İlk denemesi Nacional-Rentistas maçında gerçekleştirilen cihazda, sarı ve kırmızı kartlar için ayrı iki düğme bulunuyor. Sistem; kart kararlarının yanı sıra oyundan atılmaları, oyuncu değişikliklerini ve karşılaşmada yaşanan diğer olayları da otomatik olarak kaydediyor.
Kaydedilen bilgiler, Uruguay Futbol Federasyonu tarafından kullanılan dijital platforma aktarılıyor. Böylece maç içindeki gelişmelerin gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınması amaçlanıyor.
KART RENKLERİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLER VAR
Yeni sistemin test sürecinde bazı sorunlar da gündeme geldi. Elektronik cihaz üzerinden gösterilen kartların renklerini ayırt etmekte zorluk yaşandığına yönelik şikayetler bulunuyor.
Uruguay'da denenen uygulamanın nasıl geliştirileceği ve futbol sahalarında yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu oldu.