Arsenal, Kim Min-Jae ile ilgileniyor

Arsenal, ara transfer döneminde savunma hattına bir takviye planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman basınında yer alan habere göre, Arsenal, Bayern Münih'ten Kim Min Jae ile ilgileniyor.
Bayern Münih'in, uygun bir teklif gelmesi durumunda Güney Koreli savunma oyuncusunun transferine sıcak baktığı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Kim Min Jae'nin, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Bayern Münih'in, uygun bir teklif gelmesi durumunda Güney Koreli savunma oyuncusunun transferine sıcak baktığı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Kim Min Jae'nin, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.