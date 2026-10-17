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Andre Onana'nın penaltı sırrı

Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana'nın, KuPS maçında kurtardığı penaltının sırrı ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 12:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Andre Onana'nın penaltı sırrı
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Kuopio deplasmanında Andre Onana'nın kurtardığı penaltının arkasından bir plan çıktı.

Skor 3-1 Trabzonspor'un lehineyken çalınan penaltı gol olsa fark 1'e inecekti. Topun başına Piotr Parzyszek gelince Andre Onana gözünü yedek kulübesine çevirdi. Kaleci antrenörü Marco Knoop, yedek kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'a bir kağıt uzattı. Bu kağıtta, Kuopiolu futbolcuların penaltı vuruşlarında hangi köşeyi tercih ettiğine dair notlar yer alıyordu. Onana, yedeği Ahmet Doğan'dan aldığı bilgi doğrultusunda sağına doğru yattı ve penaltı vuruşunu kurtardı. Kurtarışın ardından Knoop ve Ahmet Doğan büyük sevinç yaşadı. Onana da kulübeyi göstererek kurtarışında büyük pay sahibi olan Knoop ve Doğan ikilisine teşekkür etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2 PENALTI KURTARDI

Onana bu sezon, Amed maçında Diagne'nin penaltısını kurtarmıştı. KuPS maçında da Parzyszek'e şans tanımadı.

"KUPALARI İSTİYORUZ"

Andre Onana, Kuopio galibiyeti sonrasında önemli mesajlar verdi. Kamerunlu eldiven "Bu turnuvayı olabilecek en üst seviyede bitirmeye çalışıyoruz. Bu seviyede oynamış birçok oyuncumuz var. Ben, Fabinho, Savic, Onuachu ve Salah gibi. Diğer oyuncularımız da gerçekten harika oyuncular. Bizden beklenen burada başarılı olabilmek, en üst sıralarda yer alabilmek ve kupalar kazanmak. Elbette futbol bazen anları seçer, futbol kazananları da seçer. Biz de kazananlardan olmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz" dedi.

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