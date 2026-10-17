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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e moral desteği

Aston Villa karşısında yaptığı hatalarla zor bir gece geçiren İsmail Yüksek'e, takım arkadaşlarından destek geldi. Milan Skriniar ve diğer futbolcuların milli oyuncuyu teselli ettiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 11:09
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e moral desteği
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Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık mağlubiyette yaptığı hatalarla ön plana çıkan İsmail Yüksek'e takım arkadaşları moral verdi.

Özellikle karşılaşmada sebep olduğu penaltının ardından büyük üzüntü yaşayan milli futbolcunun, yaşadığı hayal kırıklığı hareketlerine de yansıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Karşılaşmanın ardından İsmail Yüksek'in moralinin oldukça bozuk olduğu belirtildi. Mücadele sonrasında ve takımın İstanbul'a dönüşü sırasında başta Milan Skriniar olmak üzere takım arkadaşlarının milli futbolcuyu teselli etmeye çalıştığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli oyuncuların, zor bir gece geçiren İsmail Yüksek'e destek olarak moralini yükseltmeye çalıştıkları ifade edildi. Fenerbahçe'de takım arkadaşlarının bu yaklaşımı, ağır mağlubiyetin ardından oyuncular arasındaki dayanışmayı da ön plana çıkardı.

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