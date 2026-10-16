Çorum FK Çaykur Rizespor maçı ŞİFRESİZ İZLE, Çorum Rize link
Haber Tarihi: 16 Ekim 2026 19:00 -
Güncelleme Tarihi:
16 Ekim 2026 19:00
Çorum FK Çaykur Rizespor maçı ŞİFRESİZ İZLE, Çorum Rize link
Çorum FK Çaykur Rizespor maçı canlı bein sports 1 izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Çorum FK Çaykur Rizespor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Çorum FK Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çorum FK Çaykur Rizespor maçı canlı yayın izleme detayları
ARCA ÇORUM FK ÇAYKUR RİZESPOR BEIN SPORTS HABER İZLE
Çorum Rizespor maçı öncesi form durumu
Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçını kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü, 10 puan ve +4 averajla 8. sırada haftaya giriyor. Ligin yeni takımı, geride kalan 7 maçta 16 gole imza atıp en golcü takımlar arasında yer aldı. Bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta da puan alamayan ve gol sevinci yaşayamayan Çaykur Rizespor ise deplasmandaki yenilmezlik serisini Arca Çorum FK karşısında da sürdürmeye çalışacak. Karadeniz ekibi bu sezon dış sahada 3 galibiyet 1 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 3-0 kaybeden Recep Uçar'ın öğrencileri, 10 puan ve -2 averajla 10. sırada yer aldı.
İlk golü atarsalar kazanıyorlar
İki takım da bu sezon ilk golü attığı 3'er maçı kazanmayı başardı. Haftanın bu zorlu maçında öne geçen taraf avantajı eline geçirmiş olacak. Lig tarihinde ilk kez karşılaşacaklar
Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor, lig tarihinde ilk kez karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.
Çorum Rizespor maçı saat kaçta Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi Çorum'da açılacak. Yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilk maçını farklı kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü, dış sahada başarılı olan Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Çorum'da Cengiz Ünder çok formda
Gaziantep deplasmanında etkili bir futbol sergileyen Arca Çorum Futbol Kulübü,, özellikle iki kanat oyuncusu Cengiz Ünder ve Kyzıridis'in katkısı ile sonuca gitti. Tecrübeli oyuncu Cengiz Ünder, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ilk golü atarken sezon genelinde 3 gol - 1 asist'lik katkı yaptı. Yunan oyuncu Alexandros Kyzṙidis ise geçen hafta 1 gol atıp arkadaşlarına bir gol pası verirken, sezon genelinde 4 gol 3 asist'lik katkıya ulaştı.
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