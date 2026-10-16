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Marco Asensio rest çekti!

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun Aston Villa maçı öncesi tedbir amaçlı kadroya alınmadığını duyurmuştu. Olayın perde arkasıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 09:14 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 10:57
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Marco Asensio rest çekti!
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Marco Asensio
Marco Asensio
Fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli kulüp, Marco Asensio ile ilgili olarak, "Son karşılaşmada aldığı darbeye bağlı olarak Marco Asensio'nun diz bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına karar verilmiştir." denilmişti.

İSMAİL KARTAL: "HAZIR DEĞİLSİN"

Takvim'de yer alan habere göre; İsmail Kartal, Aston Villa maçından 3-4 saat önce İspanyol yıldızla bir görüşme yaptı.

Kartal'ın Asensio'ya, "Seni son 30 dakika oynatmayı düşünüyorum. Fiziksel olarak hazır değilsin" dediği öne sürüldü.

ASENSIO: "11'DE YOKSAM OYNAMAM"

Asensio'nun ise "Ben bu maçta ilk 11'de oynamak istiyorum" yanıtını verdiği ve "11'de yoksam oynamam" diyerek rest çektiği iddia edildi.

O GÖRÜNTÜLER TOPLANTININ ARDINDAN

Yaşanan gelişmelerin ardından Asensio'nun, takımla birlikte otelden stada giderken futbol direktörü Oğuz Çetin ile hararetli bir konuşma yaptığı kameralara yansıdı.

OĞUZ ÇETİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Yayında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in Asensio ile konuşurken dizini işaret ettiği görülmüştü.

Türkiye Gazetesi'nden Emin Uluç'un haberine göre; Çetin'in burada Asensio'yu maça yedek başlamaya ikna etmeye çalıştığı öne sürülürken bu nedenle dizini gösterdiği ve sakatlık vurgusu yaptığı belirtildi.

ÖFKELENDİ, MAÇ KADROSUNDAN ÇIKTI

Maça yedek başlayacağının kesinleşmesi sonrası Asensio'nun öfkelendiği ve kadroda olmayı kabul etmediği, araya yöneticilerin girmesine rağmen kararının değişmediği iddia edildi. 

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