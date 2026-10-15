Fenerbahçe Tarfin'den rekorla galibiyet!

EuroLeague 6. hafta maçında Fenerbahçe Tarfin, Ataşehir'de Partizan'ı ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, Partizan'ı 74-65 skorla mağlup etti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague'de 5. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Tarfin, Partizan'a karşı yaptığı 14 blokla EuroLeague rekorunu kırdı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Alberto Baena (İspanya), Arnau Padros (İspanya)
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 5, Horton-Tucker 14, Shields 17, Key 5, Sertaç Şanlı 2, Larkin 3, Bingham 4, Baldwin 11, Melli 2, Juzang, Clyburn 11
Partizan: Jones 6, Thompson 13, Stevens 12, Tanaskovic 6, Jekiri 2, Allman 7, Vildoza 5, Hayes 12, Lakic, Pajola, Lauvergne 2, Sy
1. Periyot: 12-19
Devre: 25-28
3. Periyot: 59-44
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague'de 5. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Tarfin, Partizan'a karşı yaptığı 14 blokla EuroLeague rekorunu kırdı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Alberto Baena (İspanya), Arnau Padros (İspanya)
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 5, Horton-Tucker 14, Shields 17, Key 5, Sertaç Şanlı 2, Larkin 3, Bingham 4, Baldwin 11, Melli 2, Juzang, Clyburn 11
Partizan: Jones 6, Thompson 13, Stevens 12, Tanaskovic 6, Jekiri 2, Allman 7, Vildoza 5, Hayes 12, Lakic, Pajola, Lauvergne 2, Sy
1. Periyot: 12-19
Devre: 25-28
3. Periyot: 59-44