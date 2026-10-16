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Maxey: "Sağlıklı Embiid, 76ers'ta her şeyi değiştiriyor"

Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey, takımın şampiyonluk hedefinde Joel Embiid'in sağlığının kilit rol oynadığını vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 13:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Maxey: 'Sağlıklı Embiid, 76ers'ta her şeyi değiştiriyor'
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Tyrese Maxey, Joel Embiid'in sezona sağlıklı hazırlanmasının Philadelphia 76ers'ın hem oyun planı hem de yeni oyuncuların uyumu açısından belirleyici olduğunu söyledi.

ESPN'den Kris Rhim'in aktardığına göre 25 yaşındaki oyuncu, Embiid'in sahada olmasının takım için "her şeyi değiştirdiğini" söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Perşembe günü konuşan Maxey, şu ifadeleri kullandı:

"Oyun planımıza daha fazla set ekleyebiliyoruz. Sağlıklı olmadığı dönemlerde maça girip bazı şeyleri oynarken öğrenmeye çalıştığımız zamanlar oldu."

Embiid, NBA'de forma giydiği 10 sezon boyunca sezon başına ortalama 49 maçta görev aldı.

Geçtiğimiz sezon sağ kalçasındaki sorunlar, apandisit ve sol dizine yönelik sakatlık yönetimi nedeniyle yalnızca 38 karşılaşmaya çıkabildi.

Ancak önceki sezonların aksine bu yıl antrenman kampına sağlıklı katılan yıldız pivot, hazırlık maçlarında da forma giydi.

Maxey, sezon başlamadan Embiid ile birlikte çalışabilmenin özellikle LeBron James ve Jaylen Brown gibi yeni oyuncular için önemli olduğunu belirtti:

"Joel gibi bir uzunla oynamadıysanız, ki onun gibisi çok fazla yok, bazı şeyleri öğrenmek gerçekten çok zor.

Burada olması sayesinde bunları tekrar tekrar çalışabiliyoruz. İki-üç haftadır sürekli bu çalışmaların üzerindeyiz. Bu iyi bir şey."

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