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Atletico Madrid'in yıldızından Hyeon-gyu Oh paylaşımı

Atletico Madrid'in Güney Koreli yıldızı Kang-in Lee, Hoffenheim karşısında iki gol atan Hyeon-gyu Oh'u, Hakan Peker'in "Ateşini Yolla" şarkısıyla paylaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 12:34 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 12:35
Haber: Sporx.com
Atletico Madrid'in yıldızından Hyeon-gyu Oh paylaşımı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim'i 3-2 mağlup ederken, Hyeon-gyu Oh attığı iki golle galibiyette başrol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dusan Vlahovic'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Güney Koreli golcüye, vatandaşı Kang-in Lee'den de paylaşım geldi.

HAKAN PEKER ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Atletico Madrid forması giyen Kang-in Lee, sosyal medya hesabından Oh'u paylaştı. Güney Koreli yıldız, paylaşımına Hakan Peker'in "Ateşini Yolla" şarkısını ekledi.



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