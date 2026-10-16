Atletico Madrid'in yıldızından Hyeon-gyu Oh paylaşımı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim'i 3-2 mağlup ederken, Hyeon-gyu Oh attığı iki golle galibiyette başrol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dusan Vlahovic'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Güney Koreli golcüye, vatandaşı Kang-in Lee'den de paylaşım geldi.
HAKAN PEKER ŞARKISIYLA PAYLAŞTI
Atletico Madrid forması giyen Kang-in Lee, sosyal medya hesabından Oh'u paylaştı. Güney Koreli yıldız, paylaşımına Hakan Peker'in "Ateşini Yolla" şarkısını ekledi.
HAKAN PEKER ŞARKISIYLA PAYLAŞTI
Atletico Madrid forması giyen Kang-in Lee, sosyal medya hesabından Oh'u paylaştı. Güney Koreli yıldız, paylaşımına Hakan Peker'in "Ateşini Yolla" şarkısını ekledi.