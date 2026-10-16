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Mourinho'nun çaresi yok: Arda Güler'i oynatmak zorunda!

Real Madrid, Roma deplasmanından geri dönüşle galip ayrılsa da oyunundaki sorunlara çözüm bulamadı. Jose Mourinho'nun önündeki en önemli karar, beklentilerin altında kalan yıldızlarla mı devam edeceği, yoksa Arda Güler ve genç oyunculara daha fazla alan mı açacağı olacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 12:24 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 12:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mourinho'nun çaresi yok: Arda Güler'i oynatmak zorunda!
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Arda Guler
Arda Guler
Real Madrid
Real Madrid'de Jose Mourinho'nun ikinci dönemi, sonuçların ötesinde takımın yeniden yapılanmasına ilişkin soruları beraberinde getiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında alınan 4-3'lük galibiyet moral kazandırırken, İspanyol ekibinin özellikle orta sahadaki eksikleri bir kez daha ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Liga'da Barcelona'nın altı puan gerisinde dördüncü sırada bulunan Madrid, Real Betis ve Atletico Madrid deplasmanlarında kaybetti. Avrupa'da ise Inter karşısındaki 2-1'lik galibiyetin ardından Roma'da da zorlanarak kazandı.

GERİ DÖNÜŞÜN ANAHTARI: ARDA GÜLER

Roma deplasmanında son yarım saate 3-1 geride giren Real Madrid'de Mourinho'nun hamleleri, karşılaşmanın yönünü değiştirdi.

Vinicius Junior'ın yerine Endrick'i sahaya süren Portekizli teknik adam, orta alana da müdahale etti. Aurelien Tchouameni'nin yerine Bernardo Silva oyuna girerken, Denzel Dumfries'in çıkışıyla Arda Güler sahaya dahil oldu. Federico Valverde ise sağ beke geçti.

Bu değişikliklerin ardından daha etkili bir görüntü sergileyen Madrid'de Endrick ve Carlos Espi'nin golleri, genç oyuncuların sürelerini yeniden gündeme taşıdı.

Endrick, Roma maçı öncesinde tüm kulvarlarda yalnızca dört dakika sahada kalmıştı. Espi'nin toplam süresi ise 26 dakikaydı. Genç futbolcu, Roma'da bu sezon yedekten gelerek üçüncü golünü attı.

ARDA GÜLER İÇİN YENİ FIRSAT

Real Madrid'in çözüm aradığı başlıca konu, orta sahada oyunun kontrolünü ele almak ve hücuma yaratıcılık katmak.

Toni Kroos'un 2024'teki vedasının ardından bu alandaki ihtiyaç sürerken, Valverde-Tchouameni ikilisinin performansı tartışılıyor. Roma karşısında Arda Güler ve Bernardo Silva'nın oyuna girmesiyle takımın daha iyi işlemesi, Mourinho'nun sonraki tercihleri açısından dikkat çekti.



Ancak yerleşik isimlerin rollerini değiştirmek kolay görünmüyor. Mourinho'nun hem sahadaki dengeyi kurması hem de soyunma odasındaki beklentileri yönetmesi gerekiyor.

VINICIUS KARARLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Portekizli çalıştırıcının son haftalarda Vinicius Junior'a yönelik tercihleri de öne çıktı.

Villarreal maçına yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, Elche ve Atletico Madrid karşılaşmalarının ardından Roma'da da oyundan alındı. Roma'nın Donyell Malen ile bulduğu ilk gol öncesinde top kaybı yapan Vinicius'un performansı beklentileri karşılamadı.

Hücum hattındaki sorunlar yalnızca Brezilyalı yıldızla sınırlı değil. Kylian Mbappe'nin savunmaya katkısı da takımın çözmesi gereken başlıklar arasında bulunuyor.



MOURINHO'DAN İLK 11 MESAJI

Roma'daki geri dönüş, gençlere ve farklı bir orta saha düzenine daha fazla şans verilmesi beklentisini artırdı. Mourinho ise maç sonundaki açıklamasıyla tercihlerini karşılaşmanın ihtiyaçlarına göre yapacağının işaretini verdi.

Deneyimli teknik adam, "Maçı bitirdiğimiz 11 oyuncuyla başlasaydık bize beş gol atarlardı." ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİMİN HIZI BELİRLEYİCİ OLACAK

İki sezon üst üste büyük kupa kazanamayan Real Madrid'de sorunlar, saha içindeki tercihlerle sınırlı görülmüyor. Geçen sezon soyunma odasında yaşanan gerilimler, yıldız oyuncuların ağırlığı ve yönetimin beklentileri, Mourinho'nun kararlarını daha da önemli hale getiriyor.

Takım çevresindeki çalışma düzenine yakın ilgisiyle takdir toplayan Portekizli teknik adam, Roma'da oyuncularının son ana kadar mücadele etmesinden memnun kaldı.

Ancak 25 Ekim'deki Barcelona karşılaşması yaklaşırken Madrid'in ihtiyacı, geri dönüşlerle kazanılan maçların yanında sürdürülebilir bir oyun bulmak. Arda Güler'in rolü ve Mourinho'nun yıldız oyuncular konusunda atacağı adımlar, bu arayışın merkezinde yer alacak.



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