Agbadou: 'Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz'

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek lig aşamasında ikide iki yaptı. Siyah-beyazlılarda Emmanuel Agbadou, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"2 GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİ"
Avrupa Ligi'nde üst üste iki galibiyet almanın önemine değinen Agbadou, "Takım için, camia için hedeflerimizden biri olan Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet çok önemli. Bugün galibiyet daha özeldi çünkü taraftarımız bize iç sahada gibi hissettirdi. Galibiyet için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIMIZ İNANILMAZ"
Siyah-beyazlı taraftarların desteğine vurgu yapan Fildişi Sahilli futbolcu, "Taraftarımız inanılmaz. Harika bir taraftarımız var. Futbolcu olarak size çok özel, iyi hissettiriyor. Onların her yerde olması çok güzel bir duygu. Biz de onları böyle görünce yüzde yüzümüzü vermek istiyoruz. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.
"HER MAÇA GALİBİYET PAROLASIYLA ÇIKIYORUZ"
Beşiktaş'ın hedefleri hakkında da konuşan Agbadou, "Ulaşabileceğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz. Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Hocamızın mantalitesi de bu yönde, her maçı kazanmamızı istiyor." şeklinde konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
"2 GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİ"
Avrupa Ligi'nde üst üste iki galibiyet almanın önemine değinen Agbadou, "Takım için, camia için hedeflerimizden biri olan Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet çok önemli. Bugün galibiyet daha özeldi çünkü taraftarımız bize iç sahada gibi hissettirdi. Galibiyet için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIMIZ İNANILMAZ"
Siyah-beyazlı taraftarların desteğine vurgu yapan Fildişi Sahilli futbolcu, "Taraftarımız inanılmaz. Harika bir taraftarımız var. Futbolcu olarak size çok özel, iyi hissettiriyor. Onların her yerde olması çok güzel bir duygu. Biz de onları böyle görünce yüzde yüzümüzü vermek istiyoruz. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.
"HER MAÇA GALİBİYET PAROLASIYLA ÇIKIYORUZ"
Beşiktaş'ın hedefleri hakkında da konuşan Agbadou, "Ulaşabileceğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz. Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Hocamızın mantalitesi de bu yönde, her maçı kazanmamızı istiyor." şeklinde konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE