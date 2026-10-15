Petev: 'Zor bir galibiyet kazandık'

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Mardin 1969 Spor'da teknik direktör Ivaylo Petev, "Bugün çok zor bir 3 puan kazandık. Rakibimiz oldukça kaliteli bir takımdı. Oyuncularımın performansından dolayı çok mutluyum." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Petev, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik ederek, elde edilen galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Petev, şöyle konuştu:
"Bugün çok zor bir 3 puan kazandık. Rakibimiz oldukça kaliteli bir takımdı. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yaptık. Rakibimize fazla gol pozisyonu vermedik. Oyuncularım çok iyi savunma yaptı, hücumda da etkili oldu. Topu her kazandığımızda hücuma yönelik ataklar geliştirmeye ve ileriye doğru oynamaya çalıştık. Son 20 dakikada stoper sayımızı 3'e çıkararak 5'li savunma hattına döndük. Daha sonra farkı artırabileceğimiz fırsatlar yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Zorlu bir maçı 3 puanla tamamladık."
Petev, bir sonraki karşılaşmanın hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını sözlerine ekledi.
Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Petev, şöyle konuştu:
"Bugün çok zor bir 3 puan kazandık. Rakibimiz oldukça kaliteli bir takımdı. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yaptık. Rakibimize fazla gol pozisyonu vermedik. Oyuncularım çok iyi savunma yaptı, hücumda da etkili oldu. Topu her kazandığımızda hücuma yönelik ataklar geliştirmeye ve ileriye doğru oynamaya çalıştık. Son 20 dakikada stoper sayımızı 3'e çıkararak 5'li savunma hattına döndük. Daha sonra farkı artırabileceğimiz fırsatlar yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Zorlu bir maçı 3 puanla tamamladık."
Petev, bir sonraki karşılaşmanın hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını sözlerine ekledi.