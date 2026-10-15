EuroLeague'de 5. haftanın MVP'si Jean Montero

EuroLeague'de 5. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Olympiakos forması giyen Jean Montero oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Organizasyonun açıklamasına göre, Olympiakos deplasmanda Valencia Basket karşısında 28 sayı geriden gelerek uzatmalarda galibiyeti (102-97) alırken, Yunan ekibinin oyun kurucusu, eski kulübüne karşı attığı 26 sayı ile maçta öne çıktı.
Dominikli oyun kurucu, attığı 26 sayının yarı sıra kaydettiği 5 ribaunt ve 2 asist ile haftanın MVP'si seçildi.
Dominikli oyun kurucu, attığı 26 sayının yarı sıra kaydettiği 5 ribaunt ve 2 asist ile haftanın MVP'si seçildi.