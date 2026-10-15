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Salah'tan Finlandiya'da şov!

Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, KuPS ile deplasmanda oynanan maçta ilk yarıda 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 20:31 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 22:52
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Salah'tan Finlandiya'da şov!
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Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, Konferans Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salah, KuPS ile deplasmanda oynanan maçta ilk yarıda 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

3. dakikada Paul Onuachu'ya asist yapan Mısırlı yıldız, 44. dakikada ise ağları havalandırdı.

SALAH'TAN BÜYÜK BAŞARI

Muhammed Salah, hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi maçında gol atan ve asist yapan üçüncü oyuncu oldu:

-Muhammed Salah
-Cody Gakpo
-Mario Götze

TRABZONSPOR'DAKİ SKOR KATKILARI

Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında 7 gol ve 3 asistle Trabzonspor'un 16 golünün 10'unda skor katkısı sağlayan Mısırlı oyuncu, KuPS Kuopio maçında skor katkısı vererek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 50, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 golü bulunan Salah, Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan Salah, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray maçında 'hat-trick' yaparak gol sayısını 7'ye yükseltirken gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Salah, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Samsunspor maçlarında da birer asistle takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.

RESMİ MAÇLARDA 8 GOL, 4 ASİST

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla gol ve asistlerine devam etti.

KuPS Kuopio maçında 1 gol ve 1 asist yapan Salah, resmi maçlarda 8 gole ve 4 asiste ulaştı.

Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında 7 golle Amed Sportif Faaliyetler'den Orban ile birlikte zirveyi paylaşan Salah, performansını Avrupa maçlarına da taşıdı.

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