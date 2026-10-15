1.Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
17 Ekim Cumartesi:
16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kaan Çalışkan
19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor: Süleyman Bahadır
18 Ekim Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Turgut Doman
16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor: Asen Albayrak
19.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Burak Demirkıran
19 Ekim Pazartesi:
17.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş
17.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Melek Dakan
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969: Burak Kamalak
17 Ekim Cumartesi:
16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kaan Çalışkan
19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor: Süleyman Bahadır
18 Ekim Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Turgut Doman
16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor: Asen Albayrak
19.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Burak Demirkıran
19 Ekim Pazartesi:
17.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş
17.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Melek Dakan
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969: Burak Kamalak