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Fenerbahçe taraftarından 6-0 sonrası büyük tepki!

Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaklaşık 1800 sarı-lacivertli taraftar, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmadı.

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calendar 15 Ekim 2026 10:09
Haber: Sabah
Fenerbahçe taraftarından 6-0 sonrası büyük tepki!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup olurken sarı-lacivertli taraftarların maç boyunca verdiği destek ve karşılaşma sonrasındaki protestosu dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'ye giden yaklaşık 1800 Fenerbahçe taraftarı, Villa Park'ta takımlarını 90 dakika boyunca destekledi. Ancak alınan farklı mağlubiyetin ardından tribünlerden futbolculara tepki yükseldi.

1800 FENERBAHÇELİ VILLA PARK'TAYDI

Aston Villa karşılaşması için İngiltere'de bir araya gelen sarı-lacivertli taraftarlar, belirlenen toplanma noktasında buluştu.

Tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde maç öncesi atmosfer oluşturan Fenerbahçeliler, güvenlik önlemleri altında Villa Park'a hareket etti.

Yaklaşık 1800 taraftar, karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

"FORMALARI ÇIKARIN GİDİN" TEPKİSİ

Fenerbahçe'nin sahadan 6-0 mağlup ayrılması, deplasman tribünündeki taraftarların tepkisine neden oldu.

Karşılaşmanın son dakikalarında futbolcuları yuhalayan sarı-lacivertli taraftarlar, "Formaları çıkarın gidin" tezahüratlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Villa Park'ta havai fişek gösterisi gerçekleştirilirken Aston Villa taraftarları da koreografi hazırladı.

İNGİLTERE'DE İKİ FENERBAHÇE TARAFTARI GÖZALTINA ALINDI

Maç öncesinde stada ulaşımı sağlayan metro istasyonunda yaşanan gecikme ve yoğunluğun ardından arbede çıktı.

Olaylar sırasında iki Fenerbahçe taraftarının İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Yaşanan müdahalede taraftarlardan birinin burnunun kırıldığı aktarılırken polisin orantısız güç kullandığı iddia edildi.

BARIŞ GÖKTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe yönetimi ve konsolosluk yetkilileri, gözaltına alınan taraftarların serbest bırakılması için girişimlerde bulundu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerekirse yönetim olarak avukat masraflarını ve uçak biletlerini karşılayarak bir an evvel serbest bırakılmaları için ricada bulunduk. Konsolosluk yetkilileri ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu eş zamanlı süreci takip ediyor."

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