Murillo, Beşiktaş'ta gollerine devam etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederken Amir Murillo da gol sevinci yaşadı. Panamalı futbolcu, karşılaşmanın 60. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 14 MAÇTA 4 GOL
Süper Lig'de Çorum FK ağlarını havalandıran Murillo, Avrupa kupalarında ise Kauno Zalgiris, Olimpik Marsilya ve Hoffenheim maçlarında gol attı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, dört gole ulaştı.
Süper Lig'de Çorum FK ağlarını havalandıran Murillo, Avrupa kupalarında ise Kauno Zalgiris, Olimpik Marsilya ve Hoffenheim maçlarında gol attı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, dört gole ulaştı.